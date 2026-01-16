“Orco”, cachorro Border Collie, está por graduarse como rescatista de Bomberos Guadalajara

Con apenas menos de un año de edad, “Orco”, un cachorro de raza Border Collie, está a punto de concluir su proceso de entrenamiento para integrarse oficialmente como perro rescatista de la Unidad Canina de la Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos Guadalajara.

“Orco”, cachorro Border Collie (Cortesía)

El ejemplar llegó a la corporación a través de una donación, cuando tenía apenas dos meses de edad, y desde entonces ha sido preparado por sus manejadores en la especialidad de búsqueda y localización de personas extraviadas o atrapadas entre escombros, una labor clave durante situaciones de emergencia y desastres naturales.

El segundo oficial y líder de la Unidad Canina, David Alvarado Núñez, destacó que “Orco” presentó desde el inicio las cualidades necesarias para convertirse en perro rescatista, al mostrar una notable disposición para el entrenamiento y el trabajo operativo.

“Mostró mucha disponibilidad para el entrenamiento, para el juego y para el trabajo con juguetes, lo cual es primordial para nosotros. Es fundamental que un perro sea muy interactivo, y él lo es”, señaló el oficial.

“Orco”, cachorro Border Collie (Cortesía)

Actualmente, “Orco” se encuentra en la fase final de su preparación, en la que se afinan aspectos específicos propios de su edad, como el reforzamiento de la fuerza del ladrido, elemento indispensable para realizar correctamente el marcaje durante las labores de búsqueda y localización de personas.

En la Unidad Canina de Protección Civil y Bomberos Guadalajara se realiza de manera permanente el entrenamiento, cuidado y mantenimiento de siete perros operativos. De ellos, tres continúan en proceso de formación para la búsqueda de personas extraviadas —por ejemplo, en zonas como la Barranca de Huentitán—, así como para la localización de personas atrapadas entre escombros. Además, la corporación cuenta con un ejemplar especializado en detección de explosivos.

Las autoridades explicaron que entre las principales cualidades que debe tener un perro para integrarse al escuadrón canino se encuentran ser hiperactivo, altamente juguetón y mantener un fuerte apego a un objeto o juguete, ya que estos elementos son la base del método de entrenamiento. En promedio, la preparación completa de un perro de rescate tiene una duración de entre un año y medio y dos años.

En las instalaciones de la Base 4 de Bomberos Guadalajara, ubicadas en la zona de San Andrés, también permanecen dos perros jubilados, quienes continúan bajo resguardo de la corporación debido a los años de servicio prestados y a que, por su edad, ya no se adaptarían a una vida en un hogar.