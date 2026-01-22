Titulares de Transporte y Hacienda escucharon críticas de diputados, por alza al transporte

Diego Monraz, secretario de Transporte. Los legisladores de las ocho bancadas hicieron intervenciones de tres minutos para expresar sus observaciones.

Legisladores de oposición hicieron diversas críticas a los secretarios de Transporte, Diego Monraz, y de Hacienda Pública, Luis García Sotelo, por el incremento a 14 pesos en la tarifa del transporte público y por condicionar la tarifa social de 11 pesos a la obtención de una tarjeta bancarizada.

Ambos funcionarios participaron en la sesión extraordinaria del Congreso, a donde se les convocó a comparecer para explicar los motivos legales y económicos por los que se autorizó un aumento de más de 40% a partir del 1 de abril.

En las intervenciones los legisladores señalaron que encima de todo, no existe un compromiso para que los transportistas mejoren la frecuencia de paso de las unidades y que respeten los derroteros y los horarios establecidos.

El legislador sin partido, Alejandro Puerto y el representante del Partido del Trabajo (PT), Leonardo Almaguer, señalaron que el gobierno de Jalisco “hizo negocio con la empresa Broxel” para obtener la Tarjeta Única, cuando el subsidio debe darse sin condición alguna.

“Lo que están haciendo ustedes es escoger al peor banco. Eso es lo que ustedes están haciendo. Eso es la que la gente tiene que saber y tiene que ver, porque tenemos que llegar al fondo de todo esto. Detrás de cada concesión bancaria siempre hay alguien que se beneficia de una jugosa comisión que no pasa por los canales legales e institucionales”, dijo Puerto.

Leonardo Almaguer, diputado del PT, aseveró que “el reciente incremento a la tarifa del transporte eleva el costo real del pasaje de 9.50 a 14 pesos y representa un aumento abrupto y regresivo, particularmente para los sectores de menores ingresos”, subrayó.

En su respuesta, el secretario de Transporte, Diego Monraz, hizo una explicación del alza de insumos señalando que, en los diez años recientes, el costo del diésel pasó de 14 pesos con 20 centavos el litro a 26 pesos con 20 centavos, lo que significa un incremento de 84%.

Por su parte, el secretario de Hacienda Pública, Luis García Sotelo, defendió el uso de la Tarjeta Única para pagar la tarifa de 11 pesos. “La tarjeta fue diseñada como una herramienta de carácter universal que no tendrá costo de apertura, ni comisiones para los beneficiarios, accesible e independientemente del nivel de ingresos”, dijo.

Las legisladoras Tonantzin Cárdenas y Valeria Ávila, centraron sus señalamientos al titular de Transporte. Dijeron que nada obliga a los transportistas a dar un mejor servicio.

Tonantzin Cárdenas, diputada de Futuro expresó que en el acuerdo de aumento al precio del pasaje, “ahí jamás se habló de garantías en la calidad”. Y cuestionó ¿quién va a verificar con dos o tres personas que tienen en la Secretaría de Transporte, para verificar que las rutas llegan a donde tienen que llegar, que no dejen de pasar los fines de semana o que no pasen hasta las 9 de la noche como deberían de garantizar el servicio?”, precisó.

Valeria Ávila, diputada de Hagamos, apuntó que “el reclamo tiene que ver con la suficiencia, con la conectividad, con la calidad y con la diferencia de inversión en materia de transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara. Hablo de las personas de Tesistán, de Santa Lucía, de Santa Rosa del Valle, de Lomas del Salto, de Alamedas, de Valle de los Encinos, de Santa Isabel en Tonalá, de Pedregal de Santa Marta, de Jauja (en Tonalá)”, dijo.

El secretario de Hacienda expuso que, para pagar el subsidio de la tarifa a 11 pesos, el Gobierno de Jalisco tiene previsto asignar un subsidio de 1,600 millones de pesos solo en este año.