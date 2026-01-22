Trasladan en helicóptero a consultor de seguridad detenido en Veracruz por feminicidio a martillazos en Zapopan

El presunto feminicida fue trasladado, vía aérea, de Veracruz a Jalisco

En helicóptero fue traído de Veracruz a Jalisco el presunto feminicida Eduardo Granados Palma, quien se ostenta como consultor de seguridad y está señalado de ser el autor del asesinato de Astrid Noemí Cruz Casillas, de 37 años, así como del hijo adolescente de ella, a los que, conforme a lo establecido por la Fiscalía del Estado, atacó a martillazos en una finca de Zapopan, en marzo del 2025.

De igual forma, en los mismos hechos, el ahora detenido hirió a una niña, hija de Astrid; la pequeña sobrevivió aunque con graves lesiones.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, adelantó la captura en redes sociales “la @FiscaliaJal me informó de la detención en el estado de Veracruz de Eduardo ‘N’, el hombre que presuntamente asesinó a su esposa Astrid y al hijo de ella, menor de edad, en su domicilio en el municipio de Zapopan el 3 de marzo del año pasado. En estos hechos la otra hija de Astrid resultó gravemente herida“.

Presunto feminicida de Astrid Cruz

El presunto feminicida, cuya captura se concretó en Veracruz mediante una acción conjunta de las autoridades de esa entidad federativa y agentes de la Fiscalía jalisciense, fue trasladado en la aeronave la noche del miércoles, para ser puesto a disposición de un juez en el reclusorio de Puente Grande, en donde debe ser vinculado a proceso por los delitos de feminicidio, homicidio doloso y tentativa de feminicidio.

EL CRIMEN

La madrugada del lunes 3 de marzo del 2025, fueron hallados los cuerpos sin vida de Astrid Noemí y de su hijo Ángel Fernando, de 16 años, en una finca de la Calle Paseo de La Cantera, perteneciente al Coto Alicante del Fraccionamiento Capital Norte.

En la escena del crimen fue hallada la niña Isabella, de 10 años, mal herida pero viva. La menor fue atendida y su salud se ha restablecido.

El Ministerio Público dejó en claro que las víctimas fueron lesionadas a golpes de martillo, y que todo indicaba que el agresor era el hombre con el que la mujer adulta vivía en pareja, Eduardo Granados Palma, a quien Astrid había conocido por Internet, en una aplicación de citas.

Astrid Cruz y sus hijos. FOTO: Redes sociales

Medios de comunicación dieron a conocer que el individuo se decía asesor en materia de seguridad y que había sido sentenciado a 24 años de cárcel por el asesinato de una maestra en Sinaloa, con quien igual tenía una relación sentimental, identificada como Martha Berenice Melchor Meza, a la que le quitó la vida el 12 de marzo del año de 2004 en Culiacán.

Ese feminicidio también habría sido perpetrado a golpes de martillo; el cadáver de la docente lo echó a las aguas de un río. Sin embargo, el señalado se escapó de una prisión en el 2006 y fue reaprehendido en Guadalajara, luego de un par de semanas.

El caso es que de alguna manera obtuvo en el 2020 libertad anticipada y aproximadamente en el 2022 se relacionó con Astrid, a quien, según lo denunciaron familiares de ella, la maltrataba y manipulaba al grado de hacerla que obtuviera préstamos económicos y quedara endeudada por él, pues entre otras cosas, le exigía que hiciera donaciones para una fundación de ayuda a policías, que Eduardo presidía.

Presunto asesino de mujer en Zapopan. FOTO: Redes sociales

Se presume que Astrid, cansada de la relación tóxica con el sujeto, decidió separarse de él; pero éste no aceptó el rompimiento y la noche del 2 de marzo, cuando ella le comunicó que iba a dejarlo, arremetió a golpes contra la mujer y sus hijos.

OTRO POSIBLE FEMINICIDIO, PERO INCINERÓ EL CADÁVER

Ha trascendido que Eduardo, el feminicida recién capturado en Veracruz, está involucrado en la muerte de una tercera mujer, llamada Janet, ocurrida en Ciudad de México, el año 2022 en circunstancias extrañas.

La víctima, con quien el ahora detenido también llevaba vida en pareja, fue cremada de manera apresurada por parte de Eduardo, por lo que difícilmente en este caso se le podrá comprobar algún delito.

HERMANA AGRADECE A DIOS Y A LA FISCALÍA; “SIEMPRE CONFIÉ EN ELLOS”

Karla, hermana de Astrid, difundió en redes sociales que el asesino de su consanguínea “al fin va a pagar por todo lo que hizo, al fin va a tener lo que merece, gracias a Dios y a la Fiscalía; yo siempre confié en ellos”.