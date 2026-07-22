Inician renovación de la calle Juárez Norte en el Centro de Tlajomulco

La calle Juárez Norte, en el Centro Histórico de Tlajomulco, será intervenida de manera integral como parte de las obras de renovación urbana que impulsa el municipio. El proyecto contempla una inversión de 7.8 millones de pesos y busca modernizar tanto la infraestructura subterránea como la superficie de la vialidad.

Durante el arranque de los trabajos, el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, señaló que esta obra forma parte de una estrategia para consolidar un corredor peatonal en la cabecera municipal.

“Iniciamos primero con la renovación de nuestro Mercado Municipal, después con la peatonalización de la calle Flaviano Ramos, después la peatonalización de la calle Hidalgo, ahorita vamos con la calle Juárez. ¿Qué buscamos? Integrar nuestro Centro Histórico en un solo núcleo que nos permita privilegiar al peatón. Ya llevamos una inversión de 306 millones de pesos solamente aquí en la cabecera”, expone el alcalde.

La intervención incluye la renovación de las redes de agua potable y drenaje sanitario antes de reconstruir la vialidad. También se colocará concreto estampado, banquetas con accesibilidad universal, alumbrado público, señalamiento vial, nuevo arbolado y acciones de mejoramiento de la imagen urbana.

El coordinador general de Gestión del Territorio y Obra Pública, René Caro Gómez, afirmó que el proyecto también busca incentivar la actividad económica en el centro del municipio.

“Que nos sintamos muy a gusto cuando venimos a pasear al centro, que lo hagamos más y, en la medida en la que más personas vengan, lógicamente los comerciantes, todos los compañeros que tienen acá sus negocios, van a vender más y la economía local de la cabecera también va a mejorar. Así que es un círculo virtuoso que es el que pretendemos hacer a partir de la mejora de la infraestructura y del espacio público en lo particular”.

Por su parte, el director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez Solórzano, explicó que la obra dará continuidad al diseño aplicado en otras calles del Centro Histórico, con prioridad para la movilidad peatonal sin impedir el acceso de vehículos de carga y servicios.

“Vamos a seguir el criterio que tienen, por ejemplo, en Flaviano y en Hidalgo, que es unificar el nivel de la banqueta y la vialidad para tener este macroandador, poder peatonalizar y seguir garantizando el acceso a los negocios con algunos vehículos de manera tranquilizada, porque tienen que hacer su carga y descarga de material, tienen que mover sus productos, pero ya será de manera más segura”.

El gobierno municipal informó que la renovación busca reducir futuras afectaciones por reparaciones en la infraestructura hidráulica y mejorar las condiciones de movilidad, accesibilidad e imagen urbana en esta zona de la cabecera municipal.