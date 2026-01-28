Vence el 4 de febrero el plazo para inscribirse y refrendar programas Bienestar Tlaquepaque

El próximo 4 de febrero vence el plazo para que la ciudadanía pueda inscribirse o refrendar su permanencia en los programas de Bienestar del Gobierno de San Pedro Tlaquepaque, informó Ana Huizar Farías, secretaria de Bienestar del municipio.

La funcionaria recordó que el registro puede realizarse de lunes a viernes en la sede de la Secretaría de Bienestar, ubicada en Pila Seca, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

Huizar Farías destacó que este 31 de enero será el último sábado en que se instalará un módulo en los portales de la Presidencia Municipal, también de 9:00 a 14:00 horas, para facilitar la recepción de documentos.

Asimismo, indicó que los módulos itinerantes se colocarán en delegaciones y agencias municipales durante los últimos días de registro. En todos los casos, la recepción de documentos será de 9:00 a 14:00 horas. La secretaria de Bienestar puntualizó que, por ser día inhábil, el lunes 2 de febrero no abrirán los módulos para registro de nuevas personas beneficiarias ni para refrendo.

En su mensaje, Huizar Farías señaló que los programas Mujeres Líderes de Esperanza, Bienestar Incluyente y Raíces de Esperanza registraron un incremento del 14 por ciento, lo que permitirá avanzar en la reducción de la desigualdad social al representar un apoyo directo para sectores históricamente vulnerados.

Detalló que, gracias a esta ampliación, se habilitaron más de dos mil 500 nuevos espacios para atender a personas que durante años no habían tenido acceso a este tipo de apoyos.

Recordó que los programas Bienestar Incluyente, dirigido a personas con discapacidad permanente, y Mujeres Líderes de Esperanza, consisten en un apoyo de dos mil 500 pesos durante cinco bimestres.

En tanto, Raíces de Esperanza, dirigido a personas artesanas del municipio, contempla un apoyo de 18 mil pesos anuales, mientras que Aprendiendo con Bienestar entrega mochilas con útiles escolares de calidad, conforme a la matrícula escolar, complementando así los cuatro programas de Bienestar Tlaquepaque.

Finalmente, la funcionaria recordó que los requisitos y detalles pueden consultarse en las redes oficiales del Gobierno Municipal y en la página web del Ayuntamiento.

Calendario

Enero:

Jueves 29: La Calerilla

Viernes 30: Tateposco

Sábado 31: Santa Anita

Febrero: