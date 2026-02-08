Rehabilitan calle Hidalgo en Los Gavilanes como vía alterna a López Mateos

El Ayuntamiento de Tlajomulco lleva a cabo la rehabilitación de la calle Hidalgo, en la colonia Los Gavilanes, una intervención que forma parte de las acciones para fortalecer la infraestructura urbana y generar alternativas viales a la avenida López Mateos, una de las arterias con mayor carga vehicular del municipio.

La obra contempla una inversión total de 24.1 millones de pesos y se desarrolla en un tramo aproximado de 1,400 metros, que va de la avenida López Mateos a la avenida Camino Real a Colima.

De acuerdo con autoridades municipales, el proyecto se ejecuta en tres etapas.

Durante la inauguración de la primera y segunda etapa, se informó que los trabajos incluyeron la rehabilitación de la superficie de rodamiento con empedrado y huellas de concreto estampado, así como la construcción de banquetas accesibles, cruceros seguros y la incorporación de arbolado.

Estas etapas abarcan el tramo de López Mateos a la calle La Soledad, con una longitud aproximada de 835 metros y una inversión estimada de 15.1 millones de pesos.

El presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, señaló que la vialidad representa un punto clave para mejorar la conexión entre avenidas con alto flujo vehicular en la zona.

Rehabilitación calle en Los Gavilanes, Tlajomulco (Cortesía)

“Se concluyó la segunda etapa de la reconstrucción de banquetas en la calle Hidalgo, integrando huellas vehiculares que conservan el empedrado tradicional. Este diseño mejora la circulación, favorece la filtración del agua y contribuye a mantener un clima más fresco. Además, se generan banquetas amplias e incluyentes que fortalecen el espacio público. La obra continuará con una tercera etapa para consolidarla como una vía alterna entre López Mateos y Camino Real a Colima”, explicó.

Por su parte, René Caro Gómez, coordinador general de Gestión del Territorio y Obra Pública, indicó que esta intervención se deriva de las mesas de trabajo sostenidas con el Gobierno del Estado, en las que el municipio ha planteado distintas opciones para reducir la saturación vial en López Mateos.

“El objetivo de estas obras es complementar la red vial alrededor de López Mateos y ofrecer más alternativas de movilidad a las colonias y fraccionamientos de la zona. A través de las mesas de trabajo con el Gobierno del Estado, se coincidió en la necesidad de mejorar la interconectividad entre la avenida Camino Real a Colima y López Mateos. Esto permitirá que los traslados no dependan únicamente de López Mateos. Además, la obra busca recuperar el espacio público, comenzando desde las vialidades”, puntualizó.

En tanto, el director de Obras Públicas, Celso Álvarez, informó que la tercera etapa del proyecto conectará directamente con Camino Real a Colima. Este tramo tendrá una extensión aproximada de 565 metros y una inversión estimada de 9 millones de pesos.