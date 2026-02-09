De Guadalajara a Zapotlán el Grande

Pintura de Arturo Rivas Sáinz. Imagen tomada de @AteneoARS / FB.

El 14 de enero de este año, participé en un Foro de Fomento a la Cultura, convocado por el doctor Dante Medina, que tuvo lugar en el Congreso del Estado de Jalisco. Ahí conocí al doctor Carlos Axel Flores Valdovinos, de Ciudad Guzmán, quien me obsequió un libro sobre el maestro don Arturo Rivas Sáinz y me invitó a participar en un homenaje que estaba organizando por el aniversario del maestro, para el 24 de abril de este año. Pero además, me propuso realizarlo en la Escuela de Escritores Sogem. Por supuesto que acepté; Rivas Sáinz fue maestro de maestros.

Yo fui su alumna en un curso de Literatura que se impartía en la Casa de Italia y también tuve el privilegio de ser invitada a su casa, los lunes por la noche, a unas veladas o tertulias literarias, donde nos reuníamos alrededor de diez personas, a leer nuestros textos de cuento o poesía.

No eran como los talleres que conocemos hoy día, pero era un honor convivir por unas horas con aquéllos que compartían el mismo entusiasmo por la literatura que yo tenía. Ahí conocí a algunas escritoras valiosas que ya murieron, como Amalia Guerra y Matilde Pons. También acudía el diputado Constancio Hernández Allende y a veces nos sorprendía ver llegar al mismísimo gobernador Flavio Romero de Velázco. De eso hace aproximadamente 40 años.

Volviendo al doctor Carlos Axel Flores Valdovinos, por discreción no me había dicho nada sobre él, hasta que le pregunté quién patrocinaba los cinco homenajes que había organizado anteriormente para el maestro y me dijo que él, por cuenta propia. Me pareció admirable y seguí preguntándole sobre sus actividades y me mandó una valiosa información sobre la editorial “Ateneo Tzapotlatena”, dedicada a la creación de libros de manufactura artesanal, mediante procesos cuidadosos y pacientes. Esta editorial es independiente y se ubica en Zapotlán el Grande, nada menos que la tierra de Arreola. El nombre lo tomaron del Ateneo Tzapotlatena, que aparece en la novela La Feria, de Juan José Arreola.

Me sorprendí al ver su catálogo, en él figuran personajes ilustres de la literatura jalisciense: Rulfo, Arreola, Rivas Sáinz, Adalberto Navarro, José Rolón, Guadalupe Marín y de los contemporáneos Efraín Franco, Ricardo Yáñez y Dante Medina, entre otros.

Además de su labor editorial, el doctor Carlos Axel Flores Valdovinos está a cargo de la “Casa de Poesía Juan Bañuelos”, que se trasladó de Guadalajara, donde empezó en la casa de la poeta María Luisa Burillo, a Zapotlán el Grande. Ahí se realizan talleres, actividades artísticas y culturales y se resguarda el acervo de la biblioteca en su colección Casa de Poesía Juan Bañuelos, que publica a escritores del Sur de México. También imparten talleres de Literatura, a personas privadas de su libertad, en Centros de Reinserción social y Juvenil. Elba Ventura López, Antropóloga, es la encargada de Gestión Cultural y diseño editorial artesanal.

Al enterarme de todo el trabajo que realizan, no pude menos que sentirme avergonzada por mi ignorancia e inconsciente arrogancia. Yo, que siempre me he jactado de ser anticentralista, no conocía lo que se hacía fuera de Guadalajara en materia de Literatura.

Sentirme culpable me hizo reaccionar, es indudable que la labor que realiza el doctor Carlos Axel, es muy importante y merece ser reconocida. Quizá lo que falta es difusión. Hay que dar a conocer el trabajo que se hace en la Zapotlán de Arreola, la Ciudad Guzmán de hoy.

Propongo atentamente al doctor Carlos Axel Flores Valdovinos, realizar un intercambio entre nuestros colegas del Ateneo Tzapotlatena y los escritores de la Escuela de Escritores Sogem y del Centro Guadalajara del PEN Internacional (asociación de poetas, ensayistas y escritores). Estoy segura de que nos enriqueceríamos mutuamente, sumando nuestros respectivos proyectos.

Hago una formal invitación al doctor Carlos Axel Flores Valdovinos y a los miembros del Ateneo, a pertenecer al Centro Guadalajara del PEN Internacional y a participar en las actividades de la Escuela. Tenemos cursos en línea que pueden tomar desde allá. También podemos organizar conferencias, presentaciones de libros de unos y otros, paseos culturales, etcétera.

Homenaje a Arturo Rivas Sáinz

Por lo pronto, la primera colaboración entre el Ateneo y la Sogem, será el homenaje al maestro Rivas Sáinz, el 24 de abril, a partir de las 10 de la mañana, en la Escuela de Escritores Sogem: Agustín Yáñez 2839, tel. 33 3616 3763. Entrada libre.

Carlos Axel Flores Valdovinos. FOTO: Facebook

DATOS CURRICULARES DE CARLOS AXEL FLORES VALDOVINOS

Carlos Axel Flores Valdovinos es licenciado en Filosofía por la UNAM, maestro en Estudios de Literatura Mexicana por la Universidad de Guadalajara (UdeG) y Doctor en Desarrollo Humano, Educación e Interculturalidad por el Centro del Sur de la UdeG.

Martha Cerda

La autora Martha Cerda es fundadora de la Escuela de Escritores Sogem Guadalajara y del Centro Guadalajara del PEN Internacional. Directora y Presidenta Emérita, respectivamente