Lamentan que Comisión de Búsqueda no localizó cuerpo de desaparecido; colectivo tuvo que regresar para hallar los restos

Cuerpo de desaparecido estaba a ocho metros de donde las autoridades ya habían buscado

En una brecha cercana a la Autopista Guadalajara-Colima, en el municipio de Acatlán de Juárez, fue localizado sin vida el joven Brandon Yahir Lara López, quien estaba desaparecido desde el 14 de diciembre, cuando junto con otras dos personas fue privado de la libertad en San Pedro Tlaquepaque.

La ubicación del cuerpo de Brandon Yahir, de 22 años de edad, fue realizada por el Colectivo Madres Buscadoras de Jalisco el pasado fin de semana, en el mismo lugar en donde la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco había hurgado ya pero no pudo encontrarlo.

En ese sitio habían sido ubicados los dos acompañantes de Brandon el día de su desaparición e incluso se halló la gorra del muchacho, cuya mamá estuvo presente y les pidió a los integrantes de la Comisión de Búsqueda que se buscara a fondo para también encontrar a su hijo.

“¿Y qué hicieron las autoridades? Nada. Se limitaron a usar un dron, sin el mínimo compromiso que exige una búsqueda real”, lamentó en sus redes sociales el Colectivo Madres Buscadoras de Jalisco.

El grupo regresó al lugar ocho días después y realizó por su cuenta una revisión exhaustiva; “el resultado fue devastador: el cuerpo se encontraba a aproximadamente 8 metros del punto donde la Comisión había realizado su ‘búsqueda’”, indico el colectivo.

Desaparecido en Tlaquepaque fue encontrado en Acatlán de Juárez

“Ahí mismo, su mamá identificó la ropa y los tenis. Ahí, donde ya había señales. Ahí, donde el Estado decidió no mirar. A las autoridades les decimos con toda claridad: cuando hay indicios y no se actúa, eso también es violencia”, enfatizó el grupo de madres buscadoras.

“Cuando una madre señala y ustedes ignoran, revictimizan. No fue falta de información, fue falta de voluntad y humanidad. Hoy no solo se localizó a Brandon. Hoy quedó expuesto, una vez más, el abandono institucional que permite que estas tragedias se repitan”, agregó.

CRÉDITO DE FOTOS: Madres Buscadoras de Jalisco