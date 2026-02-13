MC: Morena le abrió la puerta el crimen organizado; PT acusa ‘guerra sucia’ en su contra

En la sesión, pusieron leyendas unos contra otros. Aquí la frase que expresó en tribuna la diputada de MC, Mónica Magaña.

La sesión del Congreso de Jalisco efectuada este viernes desató un intenso debate entre la bancada de MC con los legisladores de Morena y sus aliados: Futuro y Hagamos.

Las diputadas emecistas Mónica Magaña, Alejandra Giadans y Celenia Contreras, insistieron que el representante del PT, Leonardo Almaguer, tendría que explicar ante los jaliscienses por qué ocultó que en 2004 estuvo preso por robo y delincuencia organizada y propusieron cambios a los “filtros” para ser inscrito como candidato.

En tanto, el diputado de Hagamos, Enrique Velázquez, calificó como “campaña de linchamiento” la difusión de los antecedentes penales de Almaguer. El propio legislador petista denunció que en su colonia fueron a repartir propaganda que dejaron en las casas, con la nota del diario que divulgó las acusaciones de hace 21 años.

El legislador Enrique Velázquez acusó a MC de realizar “guerra sucia” para desviar la atención del tarifazo de 9.50 a 14 pesos en el transporte público.

“Ha sido una campaña de linchamiento y de guerra sucia terrible. Nunca lo había visto. Lo había visto únicamente en lugares…este tipo de guerra sucia se utiliza cuando vas perdiendo. Siendo de derecha Solá debe ser el que los asesora y esa parte de derecha, pues sí, le prenden fuego. ¿Neta? Es la manera para poder cambiar la atención sobre la discusión del transporte público?. Tienen que hacer lo que sea, es decir, el fin justifica los medios para poder quedarse con su tarjeta”, expresó Velázquez.

Leonardo Almaguer afirmó que él pagó su error al haber cometido delitos y logró la reinserción social. Sin embargo, dijo que otros “saquean los bolsillos de las y los trabajadores” al aumentar el precio del pasaje. Y advirtió que no lo van a callar.

A la tribuna legislativa llevó una bolsa negra con la propaganda que dejaron en su barrio.

“No me van a doblar. Cada ataque refuerza mi convicción de que estamos en el camino correcto. La guerra sucia es el arma de los cobardes. La verdad es la verdadera (guerra) de los valientes. Hoy defiendo mi nombre, pero sobre todo defiendo el derecho de cada jalisciense a no ser engañado, a no ser utilizado como mercancía y a vivir en un estado donde la justicia sea para todos y no solo un disfraz para los negocios del gobernador”, subrayó Almaguer.

La diputada de MC, Alejandra Giadans, propuso que se agreguen los delitos de delincuencia organizada, secuestro y extorsión, como causales para anular una candidatura, en alusión al diputado Leonardo Almaguer y al alcalde de Tequila, Diego Navarro, de Morena, detenido por la FGR.

La legisladora de MC, Mónica Magaña, aseveró que “Morena traicionó al pueblo de Jalisco y le abrió la puerta al crimen organizado para gobernar”.

“Morena prometió no traicionar al pueblo y ¿que hicieron?, le abrieron las puertas al crimen organizado, con todas sus letras lo decimos. Eso no solo es traición al pueblo, eso es traicionar a la patria y quien lo acompaña es cómplice y quien lo acompaña es traidor también. ¿Cuáles son los hechos? En una sola semana las y los jaliscienses, las y los diputados supimos que uno de los diputados de la coalición de Morena, contaba con antecedentes de delincuencia organizada. Morena lo sabía, solo ellos lo sabían y decidieron ocultarle esta información”, puntualizó Mónica Magaña.