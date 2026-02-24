Conmemoran el Día de la Bandera en San Pedro Tlaquepaque

En el marco del Día de la Bandera, el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque realizó una ceremonia cívica en la Presidencia Municipal, encabezada por la alcaldesa Laura Imelda Pérez Segura y el delegado de la Secretaría de Educación Pública en Jalisco, Alberto Villa Villegas. Al acto asistieron autoridades municipales y personal del gobierno local.

Durante la ceremonia se rindieron honores al lábaro patrio. En su mensaje, la presidenta municipal señaló que desde hace 205 años México cuenta con un símbolo que representa unidad e identidad nacional.

“Desde hace 205 años contamos con un lábaro patrio que nos une, que nos motiva y que nos llama a la defensa de nuestra nación. Esta conmemoración resulta especialmente oportuna tras una jornada en la que fuerzas federales lograron la captura de uno de los delincuentes más buscados del mundo. Gracias a la colaboración de la población civil, pudimos superar los hechos ocasionados por estos generadores de violencia”, expresó.

La alcaldesa subrayó la relevancia de fortalecer la cultura cívica y mantener vigente el significado de los símbolos nacionales. Recordó que el Día de la Bandera fue instituido en 1934 y oficializado en 1940 por decreto del entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río, y que su conmemoración se encuentra establecida en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, vigente desde 1984.

“Este acto, que realizamos con responsabilidad, nos llena de orgullo y nos permite renovar nuestra identidad en San Pedro Tlaquepaque, alma de la mexicanidad en el área metropolitana. Sobre todo en momentos complejos, la unidad, la solidaridad, la valentía y el amor por nuestra bandera y por México son los valores que nos permitirán salir adelante”, afirmó.

Por su parte, Alberto Villa Villegas señaló que la conmemoración debe trascender el protocolo y traducirse en acciones cotidianas.