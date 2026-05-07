“Vuelvo, entonces, a la biblioteca. Los libros que forran los estantes están repletos de historias, pero vacíos de engendros, no caen o vuelan poseídos. Los retratos al óleo no sonríen maliciosos. La lámpara alumbra inmóvil. La chimenea no ruge. Las paredes no se colapsan ni se dejan atravesar por fantasmas. ¿Por qué tiembla, entonces, el cuerpecito? ¿Por qué se humedece el cuello del vestido con pequeñas gotas? ¿Por qué se tensan las piernitas? ¿Dónde, dónde se esconde el monstruo que me habita?”.

“El silencio de las manos sucias”, de Crista Aun

Muy poco adelanta la portada de “El silencio de las manos sucias” (Editorial Fondo Blanco, 2025), el más reciente libro de cuentos de nuestra querida Crista Aun. Y la observación no es una queja, es una advertencia severa a sus lectores: Crista ha construido en pocas páginas un delicioso campo minado, un desfile donde la cotidianidad parece abrirnos los brazos, invitarnos a ponernos cómodos y bajar la guardia para sí, viajantes de un territorio aparentemente sin peligros, dar vuelta a la página y escuchar un click: ese sonido devastador, de unas líneas, un párrafo, que nos hará volar por los aires fragmentados y rotos por aquello, terrible, que la familiaridad esconde.

¿Es este un libro de terror, de horror? Sí y no. Hay violencia, soledad y culpa. Hay anhelo de libertad, de amor y compañía. Hay incluso algunas risas y pasajes jocosos. Pero también hay monstruos. Monstruos de los verdaderamente nocivos: De los que no se anuncian con bombo y platillo. De los que no barren ciudades con sus pasos desmedidos.

Los peores, lo sabe Crista que se ha distinguido en sus letras por su fuerte compromiso, son los que anuncian querernos, los que nos amenazan con sus cuidados y caricias. Ustedes ya saben cuáles, los que tienen horarios de oficina regulares, los que conocen nuestros nombres y cargan con sus propios apellidos…

“El silencio de las manos sucias”, de Crista Aun

Diecinueve estampas breves conforman “El silencio de las manos sucias”, libro necesario en la acertada carrera literaria de Crista Aun (Sinaloa, 1971). Y van rápido algunos de sus datos: Es Licenciada en Educación con Especialización en Administración y Gestión Educativa por la Universidad de Guadalajara y autora de “Madre en llamas” (Instituto Sinaloense de Cultura, 2018), “Tras bambalinas” (Ediciones del Lirio, 2021) y “Devastaciones cotidianas” (Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco, 2021).

Su trabajo literario explora temas como la violencia, la maternidad, la identidad y la memoria, con una mirada crítica hacia las dinámicas sociales contemporáneas…