Encabeza Pablo Lemus sesión de la Comisión Ejecutiva Estatal de Seguridad Región Costa-Sierra Occidental en Puerto Vallarta

. . (MARTE C MERLOS @martec)

Con un mensaje de unidad y respaldo a la población de las regiones Costa Norte y Costa Sur, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, encabezó en Puerto Vallarta la sesión de la Comisión Ejecutiva Estatal de Seguridad Región Costa-Sierra Occidental, acompañado por autoridades de los tres niveles de gobierno y presidentes municipales de la zona.

El mandatario estatal reiteró el compromiso de garantizar seguridad, gobernabilidad y reactivación económica en los municipios costeros, donde el turismo constituye la base de la economía local:

“Estamos trabajando de manera conjunta para apoyarles en absolutamente todo, para brindar seguridad y también la reactivación económica en cada uno de sus municipios”, afirmó.

Durante la reunión se informó que este mismo día serán retirados en su totalidad los vehículos calcinados que permanecían en tramos carreteros de la región, con apoyo de personal y grúas proporcionadas por los ayuntamientos. Asimismo, se notificó la detención de cuatro internos que habían escapado del Centro Integral de Justicia Regional de Puerto Vallarta, quienes ya fueron reingresados y enfrentarán una carpeta de investigación por evasión de reos.

. . (ALICIA REYES)

El Gobernador pidió a las y los presidentes municipales no cancelar ni reprogramar actividades previamente agendadas, como festivales, carnavales y ferias, para invitar a la población a retomar la normalidad. También instó a otorgar facilidades a empresarios y dueños de negocios afectados por la quema intencional de establecimientos, a fin de permitir la remodelación inmediata de las fincas dañadas.

En la mesa de trabajo participaron autoridades como Roberto Alarcón Estrada, Coordinador General Estratégico de Seguridad; Salvador González de los Santos, Fiscal del Estado; Sergio Ramírez López, Director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos; Juan Carlos Contreras, Director del C5 Escudo Jalisco; y mandos militares de la V Región, la 41 Zona y la XII Zona Militar, además de representantes de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Gobernación.

Como parte de su gira de trabajo en Puerto Vallarta, Pablo Lemus Navarro sostendrá diálogo con empresarios y restauranteros para delinear una estrategia conjunta que impulse la reactivación económica de la región, acción que se suma a la Mesa de Impulso Económico instalada ayer para fortalecer la economía local y avanzar en la recuperación de todos los sectores en la entidad.