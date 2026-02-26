San Martín de las Flores se alista para vivir la Judea 232 con amplio operativo de seguridad

Cada año, en vísperas de la Semana Santa, las calles de San Martín de las Flores se transforman en un gran escenario donde la fe, la memoria colectiva y la identidad comunitaria cobran vida. No se trata únicamente del montaje de escenografías o de la llegada de visitantes: es una tradición con más de dos siglos de historia que se renueva con la representación de la Judea, declarada Patrimonio Cultural Intangible de San Pedro Tlaquepaque.

Judea 232: fe, memoria y tradición que unen a San Martín de las Flores (Cortesía)

En este contexto, la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, presentó el programa oficial de actividades de la edición 232 de esta emblemática celebración, reafirmando el compromiso del gobierno municipal con la preservación de una tradición que fortalece el tejido social y el sentido de pertenencia de la comunidad.

Las representaciones se llevarán a cabo los días 28 de marzo, así como 2, 3 y 4 de abril de 2026, fechas en las que se espera la asistencia de más de 200 mil visitantes. Con la participación de más de 150 actores en escena, distribuidos en distintos escenarios ubicados en la Plaza Principal y en el Cerro de la Cruz, la Judea de San Martín de las Flores es considerada una de las más antiguas, concurridas y espectaculares del país.

Uno de los ejes centrales anunciados por la alcaldesa fue el amplio operativo de seguridad, protección civil y atención sanitaria que se implementará para garantizar el bienestar tanto de los asistentes como del elenco participante. Para ello, se desplegará un estado de fuerza superior a los 400 elementos, provenientes de corporaciones municipales, estatales y federales.

“Se implementará un operativo de seguridad con un estado de fuerza de más de 400 elementos, provenientes de diversas dependencias, con el objetivo de salvaguardar la integridad de quienes participen y asistan a esta celebración”, destacó la presidenta municipal, quien recordó que en la edición 2025 se registró una asistencia cercana a las 200 mil personas.

El dispositivo de seguridad estará dividido en tres perímetros: la zona central donde se desarrolla la representación, las áreas aledañas y puntos estratégicos, así como los accesos y salidas del municipio. Además, se contará con puestos de mando, monitoreo permanente y vigilancia aérea mediante drones, para asegurar una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.

En este esfuerzo participan corporaciones de los tres órdenes de gobierno, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, Policía Estatal, Protección Civil Jalisco, Policía Metropolitana y las policías municipales de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, El Salto, Juanacatlán e Ixtlahuacán. A esto se suma la participación de Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque, Policía Vial, paramédicos, DIF y COMUDE, conformando un esquema integral de seguridad, atención médica, movilidad y ordenamiento.

En materia de salud, Laura Imelda informó que se mantiene un monitoreo permanente en el poblado ante el comportamiento del sarampión, lo que ha derivado en un trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno mediante campañas de difusión, módulos permanentes de vacunación y brigadas casa por casa. Durante los días de representación se instalarán filtros sanitarios, se distribuirán cubrebocas y se mantendrán activos los puntos de vacunación.

Asimismo, la Secretaría de Gobernanza y Territorio tendrá presencia a través de sus áreas de Inspección, Vigilancia, Reglamentos, Tianguis y Espacios Abiertos, en coordinación con Protección Civil y Bomberos, para capacitar a comerciantes en el manejo higiénico de alimentos y el uso adecuado de gas LP, ante la participación de más de 250 vendedores de distintos giros.

Finalmente, la presidenta municipal subrayó que la Judea es uno de los mayores orgullos de Tlaquepaque, una tradición viva que ha trascendido generaciones y que hoy representa un símbolo de identidad, fe y cohesión social. Por ello, su administración trabaja para que esta edición 232 se desarrolle en un ambiente seguro, organizado y digno de una celebración con más de dos siglos de historia.