Desciende curva de sarampión en Jalisco: Salud Jalisco

El secretario de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, informó que la curva de contagios de sarampión muestra una reducción significativa en las semanas epidemiológicas recientes y anticipó que, de mantenerse el comportamiento durante la semana nueve, podría confirmarse una tendencia formal a la baja.

“La séptima y la octava tienen una reducción significativa respecto a la sexta y la quinta. Si durante la semana nueve, epidemiológica, tenemos persistencia de esa reducción, eso ya será tendencia epidemiológica formal. Por ahora, considero que la curva epidémica se está cortando, se aplanó durante la semana epidemiológica número siete, y en la ocho se nota, francamente, una reducción en cuanto al número de casos confirmados”, declaró.

El funcionario explicó que la evaluación se realiza con base en semanas epidemiológicas, criterio técnico utilizado para el seguimiento de enfermedades, y reiteró que, aunque el comportamiento es alentador, aún se mantiene la vigilancia activa.

En este contexto, Jalisco alcanzó la aplicación de dos millones 500 mil dosis de vacuna contra el sarampión, consolidándose como líder nacional en cobertura, resultado del trabajo coordinado entre la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), el OPD Servicios de Salud Jalisco, IMSS, ISSSTE y SEDENA.

La estrategia contempla más de 580 unidades de salud distribuidas en los 125 municipios, además de módulos extramuros que acercan el biológico a comunidades de difícil acceso. La vacuna se aplica de manera gratuita y sin necesidad de cita previa.

La dependencia recordó que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede provocar complicaciones graves, especialmente en menores de edad y personas sin esquema completo.

Más del 90 por ciento de los casos confirmados en la entidad se han presentado en personas no vacunadas o con esquemas incompletos.

Entre los síntomas se encuentran fiebre, tos, escurrimiento nasal, ojos llorosos y sarpullido que inicia en cabeza y pecho y se extiende hacia las extremidades. Ante cualquier signo sospechoso, se recomienda el uso de cubrebocas y acudir de inmediato a la unidad médica más cercana.

Para conocer la ubicación del módulo de vacunación más cercano, la población puede consultar el sitio enequipocontraelsarampion.jalisco.gob.mx o comunicarse a la Línea Salud Jalisco al 33-3823-3220, disponible las 24 horas del día.