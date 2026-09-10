Agente inmobiliario de Puerto Vallarta fue hallado muerto un día después de su desaparición

Uno de los agentes inmobiliarios a quien en redes sociales y medios de comunicación se buscaba por considerarse desaparecido, fue encontrado muerto desde el 15 de julio de este año, un día después de que quedara ilocalizable para sus seres cercanos.

El agente inmobiliario César Ríos fue hallado sin vida desde el 15 de julio

“Ya está confirmado que es esta persona que se encontró. Derivado de ello ya nos abrió un panorama mucho más amplio para poder seguir y continuar con las investigaciones. Lo que te puedo decir es que (las indagatorias) van algo avanzadas, aunque ahorita no puedo dar más pormenores por el éxito de la investigación”, informó el fiscal del Estado , Salvador González, este jueves en la rueda de prensa semanal del Gabinete de Seguridad del Gobierno de Jalisco.

“Estamos verificando particularmente su entorno personal, desde luego el laboral, las gentes con las que se relacionaba. Traemos ya una línea que nos pudiera dar luz”, abundó el titular del Ministerio Público en el estado.

César Ríos radicaba fue visto por última vez en el Fraccionamiento Los Delfines, de Puerto Vallarta, la tarde del 14 de Julio.

Su camioneta Jeep Patriot, fue hallada en Lomas del Coapinole, y cuerpo apareció un día después, en las inmediaciones de la prisión estatal de Ixtapa, cerca del penal.

La forma en la que murió no fue dada a conocer, pero las declaraciones de este jueves hechas por el fiscal, dejan en claro que se trató de un asesinato.

Y AHORA BUSCAN A MAESTRA DESAPARECIDA EN TOMATLÁN

Judith Liliana Colmenares Verduzco, maestra de kínder y de primaria en Tomatlán, se encuentra ilocalizable desde el 4 de septiembre pasado.

Judith Colmenares. La maestra es buscada

La Vicefiscalía Especial en Personas Desaparecidas confirmó que está en busca de la joven docente, cuyo vehículo fue localizado cerca de la carretera Manzanillo-Puerto Vallarta.

El automotor estaba intacto con algunas pertenencias de su dueña en su interior y sin indicios de violencia.

El día en que desapareció, la maestra Judith Liliana anduvo con unos primos suyos realizando algunos pendientes personales de manera normal, por lo que su familia teme por su integridad.