Dona Tlaquepaque dos predios para prepas en Lomas del Cuatro y San Martín de las Flores

El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprobó la donación de dos predios municipales a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco para la construcción de planteles de educación media superior en Lomas del Cuatro y San Martín de las Flores.

La decisión fue tomada durante la vigésima séptima sesión de Cabildo, a partir de una iniciativa presentada por la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, ante la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto.

El regidor Mario Arturo Martínez Sevilla señaló que la medida busca ampliar las opciones educativas para los jóvenes que terminan la secundaria y buscan continuar sus estudios de bachillerato.

De acuerdo con lo expuesto en la sesión, los planteles serán los primeros del sistema nacional de bachillerato de la Nueva Escuela Mexicana Margarita Maza, impulsado por el Gobierno de México.

Uno de los proyectos se encuentra listo para avanzar hacia su construcción y estará ubicado en Arboledas de San Martín, en la delegación de San Martín de las Flores. El proyecto contempla tres aulas y una cancha deportiva.

El segundo terreno se localiza en Lomas del Cuatro, en el Cerro del Cuatro, aunque el predio todavía se encuentra en proceso de regularización jurídica. Una vez concluido ese procedimiento se buscará concretar la donación y avanzar con el proyecto educativo.

En la misma sesión, el Cabildo aprobó la creación del Atlas Municipal de Riesgo de Violencia Contra las Mujeres, una herramienta que concentrará información de distintas dependencias municipales para identificar mediante estadísticas y mapas las zonas con mayores factores de riesgo.

La regidora Cristina Carrasco Acosta señaló que el instrumento permitirá no solamente ubicar las zonas donde se presentan los casos, sino también detectar patrones para orientar las acciones del gobierno municipal.

“Este Atlas permitirá integrar información, identificar zonas y sobre todo lo más importante, patrones de riesgo para orientar de mejor forma los recursos y las acciones del gobierno municipal”, afirmó.

El Atlas será desarrollado como un micrositio dentro de la página oficial del Gobierno de Tlaquepaque y podrá ser consultado por autoridades, especialistas, estudiantes y la población en general.

Los regidores también aprobaron el proyecto Escuela Aliada, que contempla la elaboración de un Plan Estratégico Municipal para intervenir en materia de seguridad y recuperación del entorno urbano en las inmediaciones de planteles educativos.

La propuesta plantea identificar espacios públicos deteriorados dentro de los perímetros escolares y atenderlos de manera coordinada entre distintas áreas e instituciones.

El diagnóstico considera factores como el abandono urbano, inmuebles deshabitados y la degradación de espacios que puedan representar riesgos para estudiantes, personal educativo y vecinos.

La intención es que las zonas intervenidas puedan convertirse en espacios seguros, limpios y funcionales.

Finalmente, el Cabildo aprobó el proyecto Pinta Tlaquepaque, enfocado en la recuperación y rehabilitación de espacios públicos mediante la realización de murales, con la intención de promover su apropiación por parte de la comunidad.