Descubren en Tecalitlán hospital para reclutados y rescatan a ocho

Una finca utilizada como hospital o espacio de convalecencia para personas reclutadas por el crimen organizado, y que resultan heridas en las actividades que las obligan a realizar, fue descubierta en Tecalitlán por la Fiscalía de Jalisco, mediante un operativo en el que la dependencia estatal fue apoyada por efectivos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional

Mediante el allanamiento del lugar se logró la liberación de ocho hombres que se encontraban privados de la libertad, de los que al menos dos cojeaban o usaban aparatos para caminar.

Una mujer y 5 hombres fueron capturados

Además se capturó a cinco hombres y una mujer quienes presuntamente mantenían en cautiverio a los ocho privados de la libertad,

En rueda de prensa, el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, informó que las investigaciones que dejaron como resultado el aseguramiento del hospital para reclutados, iniciaron el pasado 21 de julio tras la denuncia por la desaparición de un joven de 20 años en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, quien abordó un vehículo de plataforma para ir a trabajar a un rancho, y desde entonces se perdió el contacto con él.

Trabajos de campo y gabinete de la Vicefiscalía de Desaparecidos permitieron que a principios de septiembre se obtuvieran datos que ubicaban a la víctima en el municipio de Tecalitlán, y tras desplegar un operativo conjunto, las fuerzas estatales y federales ejecutaron un ingreso de urgencia a una finca para salvaguardar la integridad del joven que estaba desaparecido.

En el inmueble se logró la localización y rescate del muchacho a quien se buscaba, así como de otros siete hombres más, de entre 16 y 43 años.

Buscaban a un desaparecido y hallaron hospital para reclutados

“Estaban ahí en contra de su voluntad. Uno de ellos dijo ser originario de la Ciudad de México, uno más de Guerrero; dos, de Michoacán, y uno más, de Sinaloa”, detalló el fiscal González de los Santos.

DROGA, BALAS, MEDICAMENTOS Y EQUIPO ORTOPÉDICO

En el lugar se aseguraron porciones de vegetal verde con características de la mariguana, así como medicamentos, material y botas ortopédicas, tres pares de muletas, una báscula gramera, botas tácticas y 100 tiros calibre 5.56 x 45, que son útiles para fusiles de asalto.

Se dijo que los cinco hombres y la mujer detenidos en el sitio -quienes están señalados como los probables captores de las víctimas-, tienen edades de entre 21 y 48 años, y tres de ellos son oriundos de Jalisco; uno, de Tepic; otro, de Colima, y uno más, de Michoacán.

Las ocho personas liberadas fueron trasladadas a la Zona Metropolitana de Guadalajara para recibir la atención correspondiente y reincorporarse con sus familias, mientras que los seis detenidos fueron puestos a disposición de un juez para que respondan por los delitos de trata de personas y desaparición cometida por particulares.

“Este fue un gran servicio por parte del personal de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas porque no solamente logramos que ocho personas recuperaran su libertad, sino que estamos logrando que seis personas respondan por estos delitos que tanto lastiman a la sociedad y a sus familias”, destacó el fiscal del Estado, González de los Santos.