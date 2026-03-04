Jalisco ha tenido 308 presidentes municipales de 1954 a la fecha

Teresa Fernández, Candelaria Ochoa e Ileana Gómez, en el salón Legisladoras del Congreso de Jalisco.

En 1948, las mujeres jaliscienses ejercieron por primera vez el derecho al voto. Sin embargo, fue hasta 11 años después cuando llegó la primera mujer diputada al Congreso del Estado.

La primera senadora por el estado se logró hasta 1988, 40 años después de la primera vez que las mujeres pudieron votar.

Estos datos se presentaron como parte de la investigación “Del sufragio a la paridad: Desafíos y realidades de la participación política municipal de las mujeres en Jalisco 1948-2024”, de la autoría de las historiadoras del CIESAS Occidente, María Teresa Fernández Aceves e Ileana Gómez Ortega, en un acto organizado por la diputada de Morena, Candelaria Ochoa Ávalos, como parte de las actividades del 8M, en el Congreso local.

“Las mujeres votaron por primera vez el 5 de diciembre de 1948 en Jalisco y contendieron por primera vez el 7 de diciembre de 1952 y ahí fueron electas ocho regidoras propietarias y seis suplentes en total: 14 regidoras en el 53’. En el 55’ fue electa la primera diputada federal propietaria. La primera vicepresidenta municipal en Jalisco es en 1956”, precisó.

La primera presidenta municipal en Jalisco se registró hasta el año 1962.

Ileana Gómez Ortega indicó que el aumento de regidoras electas ocurrió debido al efecto de paridad. Para la decenio de 2020 había 133, esto es, el doble respecto a las registradas en el 2010.

Aunque la paridad ha avanzado, la investigadora advirtió que aún, una cuarta parte del estado de Jalisco no ha sido gobernada por una mujer.

Teresa Fernández, historiadora del CIESAS manifestó que “fue muy difícil que las mujeres contendieran y ganaran. Y fue a partir de las reformas de las cuotas o de las leyes de paridad que se muestra claramente que la tendencia que va hacia arriba”, apuntó.

La legisladora Candelaria Ochoa, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, destacó que el tránsito del sufragio femenino hacia la paridad ha sido resultado de luchas históricas y reformas legislativas que ampliaron los espacios de participación política de las mujeres. No obstante, subrayó que se debe visibilizar el papel que han desempeñado las mujeres en la política municipal a lo largo de más de siete décadas.

Durante la presentación, a la que acudieron presidentas municipales, regidoras, síndicas y funcionarias municipales y estatales, se destacó que en el último proceso electoral se eligieron 36 regidoras, de las cuales, 16 son de la cultura wixárica y 23 de la náhuatl.

El estudio revela que entre 1953 y 2024 fueron electas en Jalisco 9 mil 37 regidoras, 745 síndicas y 308 presidentas municipales, lo que confirma que la regiduría concentra el 89 por ciento de la presencia femenina, seguida de la sindicatura con 8 por ciento y la presidencia municipal con cerca del 3 por ciento.