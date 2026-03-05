Blinkay: app para pagos de parquímetros virtuales en Guadalajara

App Blinkay para pago de parquímetros virtuales

A partir del 14 de marzo los parquímetros virtuales en Guadalajara se pagarán desde la aplicación Blinkay.

La aplicación Blinkay para el pago de parquímetros busca agilizar los pagos manteniedo los precios, tarifas y el seguro por daño y robo a vehículo. La app busca optimizar sus tarifas donde el usuario solo pagará el tiempo exacto utilizado.

Además, se informa que los usuarios disponen hasta el 13 de marzo para utilizar el saldo Kigo.

La aplicación se encuentra disponible para sistemas iOS y Android. Y puede descargarse desde https://blinkay.app/es/