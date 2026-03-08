Tlaquepaque conmemora el 8M con llamado a fortalecer acciones por la igualdad

El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque realizó una jornada conmemorativa en la delegación de San Martín de las Flores en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, donde se hizo un llamado a reforzar las acciones institucionales orientadas a la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Durante la actividad, la presidenta municipal Laura Imelda Pérez Segura señaló que el reconocimiento al papel de las mujeres en la vida social, económica y cultural del municipio debe traducirse en políticas públicas permanentes y en acciones concretas desde los distintos niveles de gobierno.

La alcaldesa indicó que los gobiernos tienen la responsabilidad de enfrentar las barreras estructurales que limitan el ejercicio pleno de los derechos de mujeres y niñas, además de avanzar en la eliminación de prácticas discriminatorias y en la reducción de las brechas de desigualdad.

Entre las acciones impulsadas por la administración municipal mencionó la difusión y búsqueda de mujeres desaparecidas, operativos dirigidos a proteger a mujeres, en su mayoría menores de edad, frente a redes delictivas, así como la construcción de alianzas para combatir la trata de personas, delito en el que una proporción importante de víctimas son mujeres.

También informó que el municipio redireccionó parte de su presupuesto para ampliar el alcance del programa Mujeres Líderes de Esperanza, el cual otorga apoyos económicos bimestrales a mujeres jefas de familia. De acuerdo con la administración municipal, este año se prevé alcanzar a 6 mil 500 beneficiarias con un depósito de 2 mil 500 pesos.

Por su parte, la directora del Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva, Míriam Vázquez Casillas, recordó que el 8 de marzo es una fecha que conmemora la lucha histórica de las mujeres por la igualdad, la justicia y una vida libre de violencia.

Conmemoran Día Internacional de la Mujer en San Martín de las Flores (Cortesía)

Como parte de las actividades, el edificio delegacional fue iluminado con luz morada, color que a nivel internacional simboliza la lucha de las mujeres por sus derechos. También se instalaron mamparas participativas donde asistentes escribieron mensajes y reflexiones sobre la igualdad y la justicia social.

Durante la jornada se habilitaron módulos de atención con servicios gratuitos de asesoría jurídica, atención psicológica, trabajo social y canalización a redes de apoyo para mujeres que enfrentan situaciones de violencia de género. Asimismo, se difundió información sobre talleres de empoderamiento y programas de acompañamiento.

En paralelo, durante una sesión de la Comisión de Turismo, Espectáculos, Promoción Cultural y Actividades Taurinas del Ayuntamiento se presentó la iniciativa Tlaquepaque Violeta, que busca promover espacios seguros y libres de violencia para las mujeres en establecimientos del municipio.

La propuesta contempla que empresas y negocios se sumen como “aliados”, mediante distintivos violetas visibles en sus instalaciones y la capacitación de su personal para brindar apoyo en caso de que alguna mujer enfrente una situación de riesgo.

Los establecimientos participantes también difundirán números de emergencia para facilitar la solicitud de ayuda y canalizar los reportes al sistema de seguridad municipal. Los reportes se canalizarán al C4 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través del número 33 30 50 30 50, además de que el personal de los establecimientos recibirá capacitación para brindar apoyo y orientación en estas situaciones.