Supervisa Tlaquepaque centros de rehabilitación; único con cédula de inspección en Jalisco

El gobierno de San Pedro Tlaquepaque mantiene operativos de supervisión en centros de tratamiento para adicciones, con el objetivo de verificar que cumplan con la normativa y condiciones adecuadas para la atención de usuarios.

De acuerdo con el director del Consejo Municipal contra las Adicciones (COMUCAT), Juan Javier Orozco Flores, el municipio cuenta con una cédula de inspección para realizar visitas periódicas en coordinación con la dirección de Inspección y Vigilancia.

Actualmente, se tiene registro de 63 centros, de los cuales 31 han sido supervisados y están en proceso de regularización, mientras que cinco han sido clausurados por incumplir requisitos.

“La mayoría se encuentra en proceso de regularización, si acaso les falta algún documento o requisito que nuestra cédula requiere. Nosotros nos regimos a través de una cédula, en la que verificamos tres etapas: documentación, espacio físico y expediente de cada usuaria o usuario”, explicó.

Entre los requisitos que se revisan están permisos oficiales, licencias, avisos de funcionamiento, protocolos de atención, así como condiciones de infraestructura, equipamiento y expedientes clínicos de las personas atendidas.

El funcionario informó que recientemente se clausuró un centro ubicado en la colonia Francisco Silva Romero, donde se detectaron irregularidades. En el lugar se encontraban 22 menores de edad, de entre 9 y 17 años; nueve de ellos manifestaron, presuntamente, haber sido víctimas de maltrato o abuso.

“Nos encontramos que el centro trabajaba de manera irregular, prácticamente era clandestino, además, respecto a las investigaciones y entrevistas realizadas por el personal psicológico de COMUCAT, nos encontramos con 22 menores (…) que, al parecer, fueron abusados sexualmente o golpeados, por lo que se tomó la decisión de clausurar el establecimiento”, señaló.

Tras la intervención, tres menores quedaron bajo resguardo del Centro Nueva Vida del DIF Tlaquepaque; nueve fueron trasladados a Ciudad Niñez y 10 más canalizados a una asociación civil.

El titular de COMUCAT indicó que continuarán las inspecciones y que en el próximo mes se realizarán capacitaciones en coordinación con el Instituto Jalisciense de Salud Mental y Adicciones (SALME), dirigidas a personal de estos centros.

Añadió que también se impulsan acciones preventivas para reducir el consumo de sustancias en menores de edad y fortalecer los mecanismos de atención en el municipio.