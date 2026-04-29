ISOCAST 5930: innovación de Cemex para prefabricados más eficientes

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La compañía de materiales para construcción reafirma su liderazgo con el lanzamiento de ISOCAST 5930, un superplastificante con efecto acelerante que redefine la eficiencia en la producción de elementos prefabricados.

El nuevo aditivo permite disminuir de forma significativa el contenido de agua en la mezcla, logrando un concreto más denso y resistente. Esta característica impulsa el desarrollo de resistencias tempranas y acorta los ciclos de desmolde, lo que se traduce en operaciones más ágiles y rentables.

La innovación favorece la rotación de moldes, optimiza la capacidad instalada y mejora la calidad del producto final, incrementando la productividad de los fabricantes de prefabricados.

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Con este lanzamiento, Cemex celebra su trayectoria de 120 años y reafirma su compromiso de elevar los estándares de la industria. ISOCAST 5930 es la muestra de cómo el conocimiento acumulado se convierte en beneficios tangibles para sus clientes.