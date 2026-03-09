Legisladores de Morena advierten que debe resolverse mala calidad del agua que distribuye el SIAPA

Marta Arizmendi, diputada local de Morena. Mostró videos del agua sucia en el fraccionamiento Colinas de Tonalá.

Ya son más de 150 colonias que han hecho reportes por mala calidad del agua que distribuye el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), en los días recientes.

Por ello, la diputada local, Marta Arizmendi y el senador Carlos Lomelí, señalaron en la rueda de prensa semanal de Morena, que el problema de los malos olores y de coloración del agua en los hogares es grave y debe resolverse ya, pues afecta a miles de familias. Incluso, puede existir la posibilidad de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) revise que está pasando en el Área Metropolitana de Guadalajara y que también intervenga la Comisión Estatal del Agua (CEA).

La población tiene derecho a tener agua potable en sus hogares, dijo la legisladora.

“No nos vamos a detener, vamos a seguir exigiendo y si se tiene que cambiar a los directores, a los administrativos, y si se tiene que hacer una reingeniería en el SIAPA, para dar solución, lo vamos a lograr y lo vamos a atender. Y para esto, también convoco a los demás grupos parlamentarios en el Congreso del Estado, a que asumamos un compromiso con los ciudadanos, que no únicamente algunos compañeros hagan lo que diga el Poder Ejecutivo. Aquí manda el pueblo y vamos a garantizar siempre el derecho que todas y todos tenemos de contar con agua potable”, expresó Arizmendi.

El senador Carlos Lomelí, refirió que desde hace un año el gobierno federal realiza el dragado y la limpieza de los ríos Lerma y Santiago, para reducir los contaminantes que llegan al lago de Chapala. Sin embargo, lamentó que el SIAPA no haga lo que le corresponde.

“Son obras que no les interesan a los naranjas. Entiéndanme, son obras que no se ven, que no generan votos. El pintar carros Ferrari, el darnos tortas ahogadas, tejuino, las esculturas, sí, pero cómo van a escarbar para resolver un problema de salud y un derecho constitucional a los jaliscienses. Cómo van a sepultar el dinero que se pueden llevar. No lo van a hacer, necesitamos sacarlos, para poder iniciar obras que no tardamos en plantear un Plan Maestro para resolver el agua sarrosa, porque estamos trabajando en ello, con instituciones, con universidades”, manifestó el senador.

Lomelí pidió que se revise a los ayuntamientos que descargan sus aguas negras al lago de Chapala o al río Lerma-Santiago, porque no tienen en operación sus plantas de tratamiento.