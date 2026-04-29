Rechaza Tlaquepaque regular mototaxis; responde a señalamientos de la Setran

El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque aseguró que no regula ni busca regular a los mototaxis, luego de señalamientos de la Secretaría de Transporte (Setran), los cuales calificó como falsos.

La autoridad municipal indicó que su intervención se limita a un programa permanente dirigido a personas conductoras de motocicletas para fomentar el cumplimiento de la normativa vial. Como parte de estas acciones, se entregan chalecos negros para mejorar la identificación de los conductores.

El ayuntamiento recordó que en 2025, mediante el programa Moto Segura, se distribuyeron mil juegos de cascos y chalecos a personas que acreditaron la regularización de sus motocicletas, con documentación en regla.

Respecto a los mototaxis, señaló que se acordó otorgar chalecos negros con una ventana plastificada para portar el número de placa, con el fin de facilitar el cumplimiento del Artículo 363 de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco y el 135 de su reglamento. Aclaró que esta medida “jamás” implica regular este tipo de transporte, cuya atribución corresponde al ámbito estatal.

El gobierno municipal hizo un llamado a que se establezca una regulación formal para este servicio, al advertir que la falta de reglas claras expone a conductores a posibles actos de corrupción y amedrentamiento por parte de agentes de vialidad estatal, situación que, afirmó, ha sido reportada por usuarios del programa.

Asimismo, sostuvo que actúa conforme a las facultades que le otorga el artículo 115 constitucional en materia de tránsito, y subrayó que no existe un convenio que transfiera dichas atribuciones al gobierno estatal.

Finalmente, recordó que cuenta con una Subdirección de Vialidad adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio, encargada de aplicar estas acciones.