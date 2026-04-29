Destruye Gobierno de Tonalá 139 máquinas tragamonedas ilegales

El combate a las máquinas tragamonedas implica la coordinación con autoridades federales y estatales.

El gobierno de Tonalá hizo la destrucción de 139 máquinas tragamonedas, en un acto realizado en las instalaciones de la planta de transferencia de residuos del municipio.

Al acto de destrucción de esas máquinas ilegales acudió la directora de Inspección y Vigilancia del Gobierno de Tonalá, Laura Plascencia Pacheco, así como representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la delegación Jalisco de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Guardia Nacional, así como de la Secretaría de Seguridad Jalisco, la Policía Metropolitana, personal de Inspección y Vigilancia, así como de la Comisaría, Protección Civil y Bomberos del Gabinete de Seguridad de Tonalá.

Las máquinas tragamonedas requieren de un permiso federal, de acuerdo con el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, el cual debe ser expedido por la Secretaría de Gobernación.

Un problema que genera el uso de estas máquinas es que fomenta la adicción al juego desde edades tempranas, ya que al estar instaladas algunas de ellas en tiendas de abarrotes, algunos menores de edad tienen acceso al juego.

El Gobierno de Tonalá informó que, desde el 2015 a la fecha, en la gestión del alcalde Sergio Chávez, se han llevado a cabo 14 operativos logrando el aseguramiento de 351 artefactos de esta índole, en coordinación con autoridades federales, estatales, metropolitanas y del propio Ayuntamiento.

De las máquinas destrozadas este miércoles, se extrajeron 15 mil 790 pesos, dinero que se entregó al DIF Tonalá para apoyo de los programas de asistencia social.