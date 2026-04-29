El Congreso es plural y no se somete a otro Poder: diputado Julio Hurtado

Salvador Zamora, Julio Hurtado y Salvador Zamora, en la sesión solemne.

En sesión solemne del Congreso, el diputado del PAN, Julio Hurtado Luna, presentó un informe semestral de su gestión como titular del Poder Legislativo de Jalisco.

En su discurso, aseguró que en este periodo, el Congreso no se sometió a ningún otro Poder y mantuvo su esencia de pluralidad, ya que está conformado por ocho diferentes grupos parlamentarios.

De noviembre de 2025 a abril de este año, la 64 Legislatura realizó 27 sesiones de pleno, más de 200 reuniones de comisiones y se aprobaron 283 decretos y más de 200 acuerdos legislativos.

Entre los temas principales que se abordaron en un Congreso integrado por 38 diputados, destacaron el transporte público, la hacienda (tarifas y servicios públicos) y el agua potable.

“Defendimos la autonomía de este Poder, porque el Congreso no responde a intereses particulares, responde a los Jaliscienses. Cuando se actúa con autonomía, se protege el equilibrio, se respeta la ley y se cuida a las familias. Conducimos las sesiones con orden, con imparcialidad, con apego al reglamento y con respeto a las formas, porque cuidar la institucionalidad para mi no es un asunto de protocolo. No es solo forma, sino fondo”, dijo.

Como representante del Poder Ejecutivo, habló el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, quien aseguró que en el contexto actual y a 43 días de que Guadalajara reciba a cientos de miles de visitantes que asistirán a cuatro partidos del Mundial 2026 de Futbol, Jalisco vive un periodo de estabilidad política.

“Hoy en Jalisco queda demostrado que hay estabilidad política, hay estabilidad económica, en Jalisco existe justicia. Ante los grandes retos que representa hoy en nuestra vida pública y la vida social, Jalisco ha demostrado mucha estabilidad y eso también es de reconocer de este Poder Legislativo, en su conjunto, quienes representan a los diferentes grupos parlamentarios aquí representados, han demostrado un interés por Jalisco, al margen de los intereses particulares”, aseguró.

Por parte del Poder Judicial, tomó la palabra el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), José Luis Álvarez Pulido, quien señaló que la labor legislativa impacta directamente en la impartición de justicia.

Ahora, a partir del 1 de mayo asumirá la presidencia del Congreso, la diputada del PRI, Alondra Fausto.