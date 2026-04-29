Aprueban campaña de trámites gratuitos en Tlaquepaque; habrá matrimonios colectivos y registros

El Cabildo de San Pedro Tlaquepaque aprobó por unanimidad la realización de la Campaña de Integración Familiar 2026, que se llevará a cabo del 4 de mayo al 30 de junio en todas las oficialías del Registro Civil del municipio.

La propuesta, presentada por la presidenta municipal Laura Imelda Pérez Segura, contempla trámites gratuitos como matrimonios colectivos, registros extemporáneos y reconocimientos de hijos, con el fin de facilitar la regularización del estado civil y el acceso a certeza jurídica.

De acuerdo con lo expuesto en sesión, la campaña busca garantizar derechos como la identidad, la educación y la salud para las familias del municipio.

En la misma sesión, se aprobó la firma de un convenio de coordinación entre el Registro Público de la Propiedad y de Comercio y el Ayuntamiento de Tlaquepaque.

Además, se turnaron a comisiones diversas iniciativas para su análisis. Entre ellas, el proyecto “Mesa Interinstitucional: Mujeres transformando el futuro de San Pedro Tlaquepaque”, enfocado en el fortalecimiento de la formación profesional, técnica y tecnológica de las mujeres.

También se envió a revisión la propuesta “Patitas en casa: red de acogida temporal y bienestar animal”, que plantea un esquema de participación ciudadana para el resguardo y reubicación de animales rescatados.

Finalmente, la iniciativa “Red Cuidante” fue turnada a comisiones, con el objetivo de crear brigadas institucionales que brinden atención integral a personas en situación de calle.