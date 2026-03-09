Tlajomulco se integra al Operativo Estiaje 2026 para prevenir incendios forestales

El gobierno de Tlajomulco de Zúñiga informó que participará en las acciones de prevención y combate de incendios forestales durante la temporada de estiaje 2026, en coordinación con autoridades estatales, federales y municipales.

La participación del municipio se formalizó durante la presentación del estado de fuerza del Operativo Estiaje 2026, realizada en el Centro de Capacitación Agua Brava, dentro del Bosque La Primavera.

En el acto participaron brigadistas de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco, así como personal de la Coordinación General de Prevención y Servicios de Emergencia del municipio.

Personal de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco (Cortesía)

Como parte del operativo, Tlajomulco aportará el helicóptero Tequihua, aeronave que será utilizada para descargas de agua, traslado de brigadas y apoyo logístico en zonas de difícil acceso durante los incendios forestales.

De acuerdo con autoridades municipales, la integración de este recurso busca reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias en áreas forestales y apoyar las labores de vigilancia durante la temporada de mayor riesgo.

El operativo forma parte del esquema de coordinación que cada año activa el Gobierno de Jalisco junto con distintas dependencias y municipios para proteger zonas naturales y atender incendios forestales durante los meses de estiaje.

Además de la aeronave, el municipio mantiene disponibles brigadas especializadas, personal operativo y equipamiento que podrá integrarse a las acciones preventivas y de atención de emergencias en distintas regiones del estado.