Diputados aplazan decisión para llamar a funcionarios del Ayuntamiento de Guadalajara

. La Comisión no sesionó.

La Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión del Agua del Congreso no pudo sesionar por falta de quórum, es decir, porque de los seis diputados que la integran, tres no acudieron: Gabriela Cárdenas, de MC, quien está en Nueva York, Omar Cervantes, de MC, que envió justificante y Valeria Ávila, de Hagamos, que no llegó al salón Guillermo Ramos Ruiz.

La presidenta de la Comisión, Mariana Casillas, tomó la palabra a las 10.26 horas y decretó la cancelación de la sesión de trabajo.

“Procedo a hacer la verificación de la asistencia de los diputados que integran dicha Comisión, dando como resultado lo siguiente: se encuentra la asistencia del diputado Martín Franco, de la diputada Candelaria Ochoa y la de la voz, Mariana Casillas, dando por cuenta la justificación de inasistencia por escrito del diputado Omar Cervantes, en razón de lo anterior, consta que no existe un quórum legal para llevar a cabo la sesión de la Comisión referida”, dijo.

En la agenda del día, se proponía llamar a comparecer al director de Obras Públicas de Guadalajara, Juan Carlos Arauz, así como a la coordinadora de Gestión de la Ciudad, Viridiana de la Torre Guzmán y a la contralora municipal, Alejandra Hernández Santillán.

A los funcionarios se les va a preguntar porque las obras del parque Rojo, previstas para realizarse en cinco meses, ya tienen un atraso de más de 150 días.

“A mí me parece preocupante que ya vamos para casi un año de ese desalojo. No se ha reinstalado de forma segura a los más de 1,200 comerciantes que utilizaban ese espacio público y que siguen retrasando la obra, para a lo mejor no reinstalarlos. Entonces, justo el llamar a comparecer nace de la necesidad tener respuestas respecto a la contratación que está pasando con esta licitación y porque no se ha terminado al igual que las otras obras que ya están a 90% de avance respecto a otros espacios”, manifestó Mariana Casillas.

En la sesión también se proponía aprobar nuevas condiciones para ponerle un tope a las rentas de departamentos y viviendas. Sin embargo, ese tema se aplazó hasta nuevo aviso.