Diputada aclara a familias de desaparecidos que no se prohibirá la pega de fichas de búsqueda en los 125 municipios

Durante dos horas se dejó en claro que lo que buscan es sancionar a servidores públicos que retiren las fichas en sitios públicos en todo el estado.

La reforma que se presentará a votación en los próximos días en el Congreso del Estado, no prohíbe la pega de fichas de búsqueda de personas desaparecidas, esto lo aclaró la diputada de Morena, Norma López Ramírez, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso, al realizar una reunión de diálogo y difusión con familiares de personas desaparecidas que tuvo una duración de dos horas.

El tema había generado polémica en redes sociales de que mediante la reforma buscaba impedir la colocación de cédulas de búsqueda de personas desaparecidas, lo que desmintió la legisladora.

La reforma al Código Penal lo que si establece es que se va a sancionar con prisión de uno a cuatro años, a los servidores públicos o funcionarios de los gobiernos de los 125 municipios y del estatal, que borren, quiten, remuevan o repinten con pintura negra las fichas de búsqueda.

La diputada Norma López dialogó con integrantes de los colectivos Entre el Cielo y Tierra Oficial, Alas de Libertad y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), a quienes dijo:

“Alguien tiene alguna duda y siguen pensando que yo prohibí la colocación de fichas. Levante la mano quien tenga esa duda. ¿Quedó claro que no estoy prohibiendo nada? Si. Les pido que tengan comunicación entre ustedes, Créanme que entre más se unan vamos a lograr más para el estado”, expresó.

La única salvedad donde los servidores públicos no podrían ser sancionados, es cuando retiren fichas de búsqueda al interior de edificios históricos que tengan un reglamento de uso del inmueble.

En la reunión también estuvo presente la diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas Méndez, quien preside la Comisión Especial de Atención a Personas Desaparecidas del Congreso.

La legisladora explicó que ella estará vigilante de que el dictamen que reforma al Código Penal sea claro y no genere confusiones o prohibición de puntos para la pega de cédulas de búsqueda de personas.

“Estaré en comunicación con la diputada Norma, presidenta de la Comisión, para que las modificaciones que ella les externaba, creo que es importante, ella está haciendo un proceso de rendición de cuentas al cual todas las diputadas y diputados estamos sujetos y el proceso de modificación que ella bien lo ha explicado y todos aprendimos hoy, el dictamen al llegar al pleno se podrán hacer las modificaciones de las que estamos conversando”, aseguró.

El propósito que busca la reforma de la autoría del diputado sin partido, Alejandro Puerto, es que sean sancionados aquellos servidores públicos o funcionarios que quiten fichas de búsqueda de personas, colocados por los colectivos de familias de desaparecidos.