De seguir las fallas con la tarjeta Broxel para personal de la UdeG, debe cancelarse

Tarjeta que se otorga a docentes y administrativos de la UdeG. Las quejas de los trabajadores han sido recibidas por los dos gremios universitarios.

Es muy sencilla la postura frente al servicio que otorga la tarjeta de vales de despensa de la empresa Broxel, a los trabajadores administrativos y al personal académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), advirtió el diputado de Hagamos, Enrique Velázquez González, quien fue dirigente del Sindicato de Trabajadores Académicos (STAUdeG).

Si se contrató un servicio para 30 mil trabajadores docentes y administrativos de la UdeG y este servicio tiene fallas, genera problemas y no cumple con lo que dice el contrato que se firmó, entonces, la UdeG debe cancelar esa tarjeta.

“Creo que es muy oportuno lo que está haciendo el Sindicato y no tiene que ver la licitación. Al final, tu contratas un servicio con las condiciones que te ofrecen y si esas condiciones que te ofreció a la hora de la adquisición no se ven reflejadas de manera adecuada para los requerimientos que tienen los trabajadores de la Universidad de Guadalajara, entonces, se debe buscar, primero que se mejore la atención y de no ser así, que se cancele el contrato, porque la gente no puede esperar en eso”, subrayó el legislador.

Enrique Velázquez dijo que apoya la postura de la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Académicos, Natalia Juárez, como trabajador docente y como diputado, de ponerle un ultimátum a la tarjeta de vales de despensa.

En esa condición de legislador, también le pide al gobernador Pablo Lemus, que revise la conveniencia de seguir adelante con el uso de la tarjeta Única para los beneficiarios de programas sociales, ya que pueden repetirse los mismos problemas que hoy tienen los trabajadores de la UdeG.

“Me parece que no se pueden ligar ambos temas, porque no es el mismo trato en el tema de la tarjeta Única, aunque sea la misma empresa. Si está la experiencia de que con la UdeG no está cumpliendo con las condiciones cuando apenas son 30 mil trabajadores, imagínate cuando se tengan que atender a dos millones de jaliscienses que usan el transporte público, o que son personas que tienen acceso a un programa social”, precisó.

Velázquez González expresó que a la gente lo que le interesa es tener accesibilidad a los programas sociales, particularmente el del subsidio en el transporte o el seguro médico.

Por eso, dijo que Lemus está a tiempo de replantear el uso de la tarjeta bancarizada broxel, a los programas sociales que brinda el gobierno de Jalisco.