Era necesario hacer el cambio de director del SIAPA; Juárez Trueba perdió la credibilidad

El incumplimiento de los compromisos que adquirió con el Congreso local y la falta de solución al agua turbia en más de 170 colonias, hicieron necesario quitar del puesto de director del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), a Antonio Juárez Trueba, aseveró el coordinador parlamentario de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, quien señaló que el ex funcionario perdió toda la credibilidad.

“Claro que esto era necesario porque ya había un problema de credibilidad. El Congreso había hecho un decreto y se había incumplido ese decreto. Cuando no se cumplen acuerdos y decretos, entonces, no se puede construir fácilmente la confianza en una próxima vez. Ahora, eso no resuelve de fondo la crisis, se ha designado un nuevo director por parte del gobernador y se necesita que se aceleren los trabajos con una reestructuración de fondo”, explicó el legislador.

Por parte de la bancada de MC, su coordinador, José Luis Tostado Bastidas, dijo que no ve necesario que se abra una investigación para aplicar sanciones al ex director, Antonio Juárez Trueba, quien es el responsable de haber contratado a la ex conductora de televisión, Ely Castro, con un sueldo de 73 mil pesos sin tener el perfil para ello.

“Yo no veo razones para ello, yo apuesto al trabajo que se ha venido haciendo por la institución y por quien ahora lo encabezará, yo no encuentro razones para considerar un escenario de responsabilidades, ni mucho menos. Lo que sí reconozco la decisión del Ejecutivo, de tomar decisiones en función de lograr el objetivo que es solucionar una problemática que a todos nos afecta”, apuntó.

“Conozco totalmente a Ismael Jáuregui, tengo el gusto de conocerle y de haber trabajado con él en el municipio de Zapopan, es un funcionario competente y muy comprometido, alguien que entiende de este y otros temas relacionados con temas de infraestructura, yo confío en que es una decisión correcta y confío en la capacidad del ingeniero Jáuregui”, dijo.

Los dos legisladores entrevistados señalaron que el nuevo director del SIAPA, Ismael Jáuregui, tendrá que dar resultados en forma pronta, sobre todo para atender el problema del agua sucia y presentar cuanto antes el Plan de Reestructuración del SIAPA.