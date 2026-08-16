Don Abel, de 85 años, se queda en prisión por balear a su hijo por la disputa de un inmueble

Hombre de 85 años está encarcelado por tentativa de parricidio

Don Abel, un hombre de 85 años, permanecerá en prisión preventiva, vinculado a proceso, luego de que le diera varios balazos a su propio hijo, de 56 años de edad, presuntamente por la disputa de un inmueble.

El suceso, por el que el adulto mayor está encarcelado, ocurrieron la tarde-noche del 2 de agosto de este año, en la Colonia Belisario Domínguez, sobre la avenida del mismo nombre, cerca del cruce con la Calle Monte La Luna, municipio de Guadalajara.

Después de un reporte que alertaba detonaciones de arma de fuego, elementos de la Policía Municipal de Guadalajara arribaron al sitio donde localizaron al masculino víctima, de 56 años, con heridas de arma de fuego en pecho, mano izquierda y espalda.

“El afectado señaló a su progenitor, de 85 años, como la persona que realizó los disparos en su contra. Ante este señalamiento, los uniformados interceptaron el vehículo del presunto agresor y, tras una inspección a su persona, aseguraron un arma de fuego tipo escuadra calibre .380, hecho que motivó su detención inmediata en flagrancia”, informó la Fiscalía del Estado.

Agregó que “la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia llevó a cabo la integración de la carpeta de investigación luego de que se presentara al detenido ante su Ministerio Público”.

El longevo agresor quedó luego a disposición de un juez de control, que dictó el auto de vinculación a proceso en contra de don Abel “N” por el delito de parricidio en grado de tentativa.

El hombre de la tercera edad deberá permanecer en prisión preventiva oficiosa un año, como medida cautelar solicitada por esta representación social, mientras que se fijaron cuatro meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

El día de los hechos, algunos medios de comunicación difundieron que el adulto mayor estaba tan enardecido que dijo que se le terminaron las balas y que de haber tenido más, hubiera continuado disparando contra su hijo.