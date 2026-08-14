Igualdad Animal: El fin del foie gras en Brasil

FOTO: Igualdad Animal / Aitor Garmendia

Después de una intensa campaña liderada por Igualdad Animal en Brasil, hace unos días el presidente de Luiz Inácio Lula da Silva finalmente promulgó la Ley 90/2020, que prohíbe a nivel nacional la producción, importación, exportación y comercialización de alimentos obtenidos mediante la alimentación forzada de animales, una práctica comúnmente asociada con la producción de foie gras.

Con esta ley impulsada por Igualdad Animal, Brasil se convierte en el segundo país del mundo, después de India, en prohibir simultáneamente la producción y venta de este producto, y el primero en Latinoamérica y el hemisferio occidental en hacerlo mediante una ley federal.

La promulgación es el resultado directo de una campaña de más de seis años liderada por Igualdad Animal en Brasil. Desde 2020, la organización ha combinado investigaciones en granjas y rastros, incidencia política, protestas y movilización pública para dar seguimiento a la Ley 90/2020, presentada por el senador Eduardo Girão.

Apenas el pasado 21 de julio, Igualdad Animal solicitó durante un encuentro con el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, la aprobación de la ley para prohibir el foie gras. Además, entregó más de 300 mil firmas a la Presidencia en respaldo a la ley aprobada por el Congreso.

La crueldad en la producción del foie gras

El foie gras se produce a partir del hígado de patos y gansos sometidos a un proceso de alimentación forzada. El objetivo es inducir deliberadamente esteatosis hepática, comúnmente conocida como hígado graso, lo que provoca que el órgano crezca hasta diez veces su tamaño natural.

Para desencadenar esta condición, los animales son alimentados a la fuerza dos veces al día mediante un tubo metálico de aproximadamente 30 centímetros de largo, insertado directamente en su garganta. A modo de comparación, esto equivaldría a obligar a un adulto de 80 kg a ingerir alrededor de 13 kg de alimento en segundos, dos veces al día.

Más allá del extremo sufrimiento causado a los animales, el foie gras nunca ha representado una relevancia económica para el país: ha permanecido como un producto de lujo, consumido por una porción muy pequeña de la población, con un costo de hasta 980 dólares por kilogramo.

“Esta victoria pertenece a cada una de las más de 300 mil personas que firmaron nuestra petición y que jamás permitieron que este tema cayera en el olvido. Brasil se está convirtiendo en un referente en bienestar animal en Latinoamérica y demuestra que los intereses comerciales no pueden anteponerse a la ética ni a la voluntad de la propia sociedad brasileña. Esperamos que este logro abra el camino a avances similares en otros países de la región”, afirma Dulce Ramírez, Directora de Igualdad Animal México.

En México, Oaxaca es el único estado que ha prohibido la producción y comercialización de productos elaborados a través de alimentación forzada, como parte de su Ley de Protección y Bienestar Animal aprobada por el Congreso local en 2024.