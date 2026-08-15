Jalisco será el primer estado con sistemas comunitarios de captación de lluvia en todos sus municipios

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En el Centro de Salud Tepetates, del municipio de Amatitán, se inauguró un sistema comunitario de captación de lluvia con capacidad para 5 mil litros, como parte de la ampliación del programa Nidos de Lluvia, impulsado por el Gobierno de Jalisco para diversificar las fuentes de abastecimiento y promover la gestión integral del agua.

Durante 2026 se instalarán 141 sistemas comunitarios, uno por cada municipio, además de 16 adicionales en espacios públicos como parques y plazas. En total, se prevé colocar 2 mil 790 sistemas, de los cuales 2 mil 649 serán para viviendas en 26 municipios.

Karina Hermosillo Ramírez, Coordinadora General Estratégica de Gestión del Territorio, destacó que este año el programa incorpora la participación ciudadana en la toma de decisiones mediante el Presupuesto Participativo, lo que permite que las comunidades elijan los sitios de instalación.

Ernesto Marroquín Álvarez, titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SGIA), informó que se invertirán 80 millones de pesos en el programa, que posicionará a Jalisco como el primer estado del país con sistemas comunitarios en todos sus municipios.

Luis Enrique Barboza Niño, Director General de la Comisión Estatal del Agua (CEA), subrayó que la visión del gobernador Pablo Lemus Navarro es mejorar la calidad de vida de las familias mediante programas sustentables.

El alcalde Lionel Partida Ortiz agradeció el apoyo estatal y destacó la relevancia del proyecto para fortalecer la disponibilidad del recurso hídrico en Amatitán.

Por su parte, Mirna Aideé Avilés Mis, directora del programa, explicó que el sistema inaugurado beneficiará a casi 2 mil habitantes por año, quienes contarán con una fuente alternativa y segura de agua para uso cotidiano en sanitarios y lavamanos.

Con esta expansión, Jalisco alcanzará al cierre de 2026 un total de 18 mil 606 sistemas instalados desde el inicio del programa en 2021, consolidando un modelo de resiliencia hídrica y aprovechamiento responsable del agua pluvial.