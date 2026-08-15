Intensifica Jalisco acciones sanitarias contra el Gusano Barrenador del Ganado

. .

Con el propósito de proteger la sanidad pecuaria y reducir los riesgos asociados al Gusano Barrenador del Ganado (GBG), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), en coordinación con la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (ASICA Jalisco), intensifica las acciones de vigilancia, prevención y atención en todo el territorio estatal.

La estrategia involucra a autoridades de los tres niveles de gobierno, organizaciones ganaderas y productores pecuarios, con el fin de detectar casos, reducir la incidencia y avanzar en el control de esta plaga.

Jorge Parra Aguayo, Director Técnico de Salud Animal de la ASICA, informó que se han reforzado las capacitaciones dirigidas a productores y propietarios de animales, además de fortalecer la vigilancia epidemiológica y el control de la movilización en zonas afectadas.

Desde noviembre de 2025 se han atendido 1,148 casos sospechosos de miasis, realizado 4,722 visitas a unidades productivas y aplicado tratamiento preventivo a 2,483 ejemplares. En total, se inspeccionaron 158,639 animales.

El esquema de Manejo Integral de Plagas (MIP) implementado por ASICA Jalisco incluye acciones físicas, químicas, biológicas y culturales para disminuir la presencia de la mosca Cochliomyia hominivorax, responsable del GBG.

En materia de capacitación y sensibilización, se han efectuado 82 encuentros con la participación de más de 2,559 ganaderos y autoridades municipales, además de la entrega de 315 kits de curación y prevención en 11 municipios.

Jalisco cuenta con 23 corrales autorizados para la vigilancia y control de la movilización, donde se han inspeccionado 208 embarques correspondientes a 15,573 cabezas de ganado bovino y búfalo, de las cuales 5,297 recibieron tratamiento preventivo.

Asimismo, se han realizado 63 revisiones con apoyo de siete binomios caninos de la SADER Jalisco, que permitieron detectar y notificar dos casos de miasis.

La coordinación con la Policía Estatal de Caminos, el OIRSA y la Guardia Nacional fortalece la revisión documental y física del ganado mediante 16 Puntos de Verificación e Inspección (PVI) y volantas itinerantes.

Desde mayo, en colaboración con SENASICA, se realizan inspecciones en los aeropuertos internacionales de Guadalajara y Puerto Vallarta para prevenir la introducción de plagas.

Con estas acciones, el Gobierno de Jalisco reafirma su compromiso con el campo y la protección de la producción pecuaria mediante una respuesta sanitaria integral y coordinada.

Para reportar posibles casos de gusaneras: