Pide Carlos Lomelí alerta sanitaria por crisis del agua en el Área Metropolitana

El senador Carlos Lomelí solicitó la intervención de dependencias federales ante la crisis en la calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, y pidió que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emita de forma inmediata una alerta sanitaria en coordinación con autoridades de salud.

Además, llamó a la Comisión Nacional del Agua y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar inspecciones sobre posibles descargas irregulares que pudieran estar relacionadas con la alteración del agua suministrada en municipios metropolitanos.

En rueda de prensa, informó que presentó un punto de acuerdo en el Senado en el que también solicita la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a fin de que dicte medidas de protección ante posibles afectaciones a los derechos humanos de la población.

Asimismo, exhortó al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado a implementar un plan emergente que garantice el suministro alterno de agua limpia y segura para consumo humano.

“Ha sido un mes difícil… la contaminación del agua sigue siendo un problema y no hay acciones concretas para enfrentar la crisis”, señaló el legislador, al criticar la falta de posicionamiento del gobierno estatal.

El senador cuestionó también la postura de la Secretaría de Salud estatal, que descartó condiciones para declarar emergencia sanitaria, pese a recomendar a la población no consumir el agua si presenta olor o coloración.

Añadió que especialistas de la Universidad de Guadalajara han detectado microorganismos y altos niveles de turbiedad, por encima de lo permitido por la norma.

Lomelí afirmó que el agua suministrada representa un riesgo para la salud y exigió a las autoridades atender la problemática de fondo, al tiempo que pidió evitar el uso político del tema.

“Exigimos resultados… que remedien los problemas y atiendan el clamor social”, concluyó.