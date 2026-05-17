Hombre condenado a 37 años por intento de parricidio

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La Fiscalía del Estado obtuvo una sentencia de 37 años y seis meses de prisión contra José Elois “N”, tras comprobar que intentó privar de la vida a su madre y a su hermana en un domicilio de la localidad de Temastián, municipio de Totatiche.

Los hechos ocurrieron el 14 de mayo de 2024, cuando el agresor encerró a las víctimas en una habitación y abrió la válvula de un cilindro de gas con la intención de asfixiarlas. Al arribo de elementos municipales, el señalado prendió fuego a la manguera para impedir su captura y amenazó con incendiar el inmueble.

Las mujeres lograron escapar y, posteriormente, el agresor fue detenido. En audiencia ante el Tribunal de Enjuiciamiento se le impuso la condena privativa de libertad, además del pago de 109 mil 200 pesos por reparación del daño.

La sentencia se obtuvo gracias a las labores de litigación y seguimiento de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, reafirmando el compromiso de la Fiscalía del Estado de llevar ante la justicia a quienes atenten contra la integridad y la vida de las personas, garantizando que estos delitos no queden impunes.