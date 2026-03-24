Tlaquepaque denuncia crisis hídrica por descargas ilegales en el Arroyo Seco

La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, denunció una crisis hídrica y ambiental en el Arroyo Seco, la cual —señaló— estaría relacionada con delitos ambientales, posibles actos de corrupción y violaciones a derechos humanos por parte del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

El gobierno municipal informó que ya suman 15 denuncias, tanto penales como administrativas, luego de detectar cinco nuevos puntos de descargas ilegales de aguas residuales en este cauce, considerado uno de los principales del municipio.

De acuerdo con las inspecciones realizadas por Protección Civil y Medio Ambiente, las descargas se localizaron en puntos como Adolf B. Horn Jr. y su cruce con el arroyo, Camino a Santa Cruz del Valle, calles San Jorge y San Ignacio en Parque de Santa Cruz del Valle, avenida Acueducto y Villa Fontana.

La alcaldesa expuso evidencias videográficas donde —afirmó— se observa el vertido de aguas negras, incluso en forma de “cascada”, presuntamente provenientes del municipio de Tlajomulco. Añadió que acudió personalmente al sitio acompañada de un notario público para dar fe de los hechos.

También denunció que, en Villa Fontana, el organismo operador habría realizado una conexión irregular de drenaje hacia infraestructura pluvial municipal, lo que provoca que aguas residuales terminen en la vía pública.

Reabren investigación por delitos ambientales

Pérez Segura informó que una jueza de control ordenó reabrir la investigación por delitos ambientales previamente archivada, lo que calificó como un “triunfo” para el municipio y el Área Metropolitana.

La resolución obliga a continuar con las indagatorias, realizar estudios técnicos en la cuenca Arroyo Seco–El Ahogado y determinar responsabilidades, además de evaluar daños ambientales y a la salud de la población.

La alcaldesa adelantó que, ante la falta de respuesta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, presentarán una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Laura Imelda Pérez presenta denuncias contra el Siapa (Cortesía)

Más de 200 millones para mitigar crisis

En paralelo, el gobierno municipal reportó acciones para enfrentar la problemática, entre ellas el abastecimiento de agua mediante 22 pozos municipales que benefician a 66 colonias, mientras que 227 dependen del SIAPA.

“Cerca del 80 por ciento del territorio administrado por el SIAPA presenta problemas de falta de agua, agua sucia o ambas”, afirmó la alcaldesa.

Entre las medidas implementadas se encuentran la instalación de 49 cisternas, la operación de 24 pipas y la distribución de más de 11 millones de litros de agua potable, además de una inversión superior a 200 millones de pesos en un plan contra inundaciones.

Piden reestructura en el SIAPA

Finalmente, Pérez Segura consideró que el SIAPA requiere una reestructuración profunda, que incluya auditorías de desempeño y modernización tecnológica en plantas de tratamiento.

“Los cambios pueden ser positivos, pero no podemos hablar de logros hasta ver resultados. No se trata de cambiar a la persona, sino de resolver el problema”, concluyó.

El Arroyo Seco nace en el Bosque La Primavera y recorre cerca de 13 kilómetros dentro de Tlaquepaque, conectando con el sistema del Acueducto Chapala.