Regidores Morenistas plantean iniciativas en frente a la crisis de Agua en Guadalajara

Regidores de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara presentaron un paquete integral de iniciativas para responder a la crisis del agua que afecta a la ciudad.

Incluye propuestas que van desde la condonación del cobro por un servicio deficiente hasta la exigencia de rendición de cuentas al SIAPA y la propuesta de que Guadalajara salga de ese organismo, al considerar agotado un modelo que ha derivado en mala calidad del agua, afectaciones a la salud y mayores cargas económicas para las familias.

El regidor José María “Chema” Martínez encabezó las propuestas con un posicionamiento contundente, en el que planteó repensar de fondo el modelo actual del organismo operador del agua.

“Tenemos más de diez años con una crisis sanitaria muy importante que está poniendo en riesgo la salud de los jaliscienses… hoy hay hallazgos de heces fecales, bacterias y contaminantes en el agua. Y la respuesta del gobierno ha sido decirle a la gente que no la use ni para lavarse los dientes” declaró.

El morenista acusó que el SIAPA ha dejado de cumplir su función pública para convertirse en un instrumento de corrupción y negocio.

“El SIAPA se convirtió en un instrumento para robarnos a los jaliscienses, para la corrupción, para el negocio privado y el enriquecimiento ilícito de unos cuantos”.

Señaló directamente la responsabilidad del gobierno municipal en la crisis.

“Guadalajara, la presidenta municipal, ni pío ha dicho, ni pío. Siendo su responsabilidad constitucional garantizar el agua potable”. Además advirtió que, pese a los altos costos del sistema, no existen resultados favorables para la ciudadanía.

Además, presentó una iniciativa para que se condone el cobro del servicio de agua potable en aquellas colonias donde se acredite la mala calidad o interrupción del suministro, evitando que las familias paguen por un servicio deficiente.

Por otra parte, la regidora Mariana Fernández Ramírez advirtió que la crisis del agua se ha convertido en el principal problema que enfrentan hoy las y los ciudadanos del Área Metropolitana de Guadalajara.

Asimismo, denunció el incremento de más del 76% en las tarifas aún cuando no se ha visto una mejora en el servicio.

“Es importantísimo que se hagan mesas de trabajo con todos los alcaldes metropolitanos junto con el gobernador” señalo.

Cuestionó la viabilidad de las recomendaciones oficiales ante la crisis, “nos dicen que no podemos utilizar el agua ni para bañarnos ni para cocinar… que todo lo hagamos con agua de garrafón, y eso es imposible para la mayoría”.

El regidor Juan Alberto Salinas Macías también presentó dos iniciativas para atender de manera inmediata la problemática en las zonas más afectadas, particularmente en el oriente de la ciudad.

Estas estrategias van dirigidas a fortalecer el suministro con el uso de pipas en colonias con mayor incidencia de agua contaminada y anticiparse a posibles agravios por tandeos. Además de ampliar la atención médica para personas afectadas por el agua contaminada.

Las y los regidores dejaron claro que esta situación requiere atención inmediata para poder proporcionar acceso a este vital liquido de una manera digna para todos los pobladores.