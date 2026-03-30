Solicita Mariana Fernández informe por presunto hackeo al Gobierno de Guadalajara

Tras la falla generalizada en los sistemas informáticos y la red institucional del Ayuntamiento de Guadalajara, que provocó interrupción de servicios, retrasos en trámites y posibles riesgos para la información pública y datos personales, la regidora de Morena, Mariana Fernández Ramírez, solicitó un informe detallado a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental.

La petición plantea que se rinda un reporte técnico y por escrito al Pleno del Ayuntamiento para conocer el estatus actual de la red municipal, así como las causas técnicas y operativas que originaron la problemática.

En su propuesta, la edil también solicitó información sobre los mecanismos, protocolos y medidas de seguridad implementados para proteger los datos contenidos en dispositivos, centros de datos y servidores municipales, ante la posibilidad de que información oficial o datos sensibles de la ciudadanía y servidores públicos hayan sido comprometidos.

Asimismo, pidió que la dependencia aclare, bajo protesta de decir verdad, si el Ayuntamiento de Guadalajara fue víctima de un ciberataque u otro incidente de seguridad informática.

Fernández Ramírez señaló que, en caso de existir afectaciones a la información, se detallen las medidas de prevención, contención y mitigación implementadas para reducir el impacto del incidente.

También solicitó que se informe sobre las acciones realizadas para proteger datos personales y, en su caso, notificar oportunamente a las personas cuyos datos pudieran haber sido vulnerados, conforme a la legislación vigente.

Adicionalmente, exigió que se dé a conocer si se han presentado denuncias penales, administrativas u otras, así como la autoridad ante la que se interpusieron y su estado procesal.

Finalmente, la regidora pidió a la Contraloría Municipal investigar posibles omisiones, negligencias o incumplimientos en la gestión y seguridad de los sistemas informáticos, y en su caso, iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa y aplicar las sanciones correspondientes.