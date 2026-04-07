La comunidad wixárika de San Andrés Cohamiata exigen la presencia de la Guardia Nacional y la Policía Estatal

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Habitantes de la comunidad wixárika de Taatikie San Andrés Cohamiata, municipio de Mezquitic, hicieron un pronunciamiento público en el que denunciaron la inseguridad que viven en ese territorio del norte de Jalisco.

Los comuneros se declararon en alerta máxima, luego de que, desde hace dos semanas, grupos de la delincuencia organizada que ingresaron desde Nayarit, al parecer identificados como integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación, instalaron campamentos en seis puntos diferentes de esa comunidad y advirtieron que ahí se van a quedar para operar.

A las autoridades tradicionales ya las amenazaron y los han asaltado, relató una persona que vive en ese territorio y que no da su nombre por temor a que algo le ocurra.

“Sabemos que nosotros como pueblos originarios nos regimos bajo usos y costumbres, siempre exigiendo e implementando lo que es la paz de la comunidad. Nuestro trabajo nada tiene que ver con la gente armada, entonces, yo creo que es una situación muy lamentable que esté pasando esto en nuestra comunidad. Ya amenazaron a nuestro delegado comunal, lo citaron, bajaron dinero y no queremos que pase esto a otras autoridades”, dijo.

La comunidad de San Andrés Cohamiata dirigió cartas a la presidenta Claudia Sheinbaum, al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, así como al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch y a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para que intervengan y asignen grupos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, que prevengan actos de violencia o asaltos a los habitantes.

También enteraron de la situación al titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes y a la delegada regional, Bianca Enríquez.

“Sin embargo, no hemos tenido una respuesta contundente. A raíz de eso a estas fechas, ya hay amenazas en contra de las autoridades y asimismo con toda la comunidad, con las comuneras y comuneros de nuestra comunidad”, refirió.

Las autoridades tradicionales de San Andrés Cohamiata han hecho un pronunciamiento y realizaron una protesta pacífica desde sus localidades, para que el gobierno de Jalisco, el gobierno federal y el Ayuntamiento de Mezquitic, acudan en apoyo de los habitantes.