Capacitan a ganaderos de Tlajomulco contra gusano barrenador

Productores pecuarios y ganaderos de Tlajomulco participaron en una capacitación sobre el gusano barrenador, una plaga que afecta principalmente al ganado y cuya presencia no ha sido detectada hasta el momento en el municipio.

La actividad fue organizada por la Coordinación de Potencia Económica y la Dirección de Desarrollo Rural con el propósito de informar a los productores sobre los mecanismos de detección, atención y reporte en caso de una posible aparición del insecto.

José Cleofas Miranda, presidente de la Asociación Ganadera de Tlajomulco, explicó que las acciones emprendidas buscan fortalecer la vigilancia preventiva entre quienes trabajan directamente con animales de producción.

“Nosotros estamos ya prevenidos; más que nada, esto lo estamos haciendo como prevención, porque es más fácil prevenir que lamentar. Afortunadamente aquí en Tlajomulco no tenemos ningún caso. Les estamos dando la recomendación de que, ante cualquier sospecha, nos notifiquen inmediatamente y nosotros sabemos cómo proceder”, dijo.

“Aquí, afortunadamente, estamos bien coordinados tanto con Desarrollo Rural, la Presidencia Municipal, por parte de nuestro presidente Gerardo Quirino, la Asociación Ganadera y tenemos línea directa con quienes están a cargo de este programa en SENASICA. Por ese lado, estamos de cierta manera tranquilos porque uno se siente protegido”, añadió

Durante la capacitación se informó que los ganaderos que detecten heridas sospechosas en sus animales pueden acudir a la Asociación Ganadera para obtener un kit proporcionado por SENASICA.

Este material permite recolectar muestras que posteriormente son enviadas a laboratorio para confirmar o descartar la presencia del gusano barrenador.

Aunque la plaga afecta principalmente al ganado bovino, las autoridades señalaron que también puede presentarse en animales domésticos e incluso en personas cuando existen heridas expuestas. Por ello recomendaron mantener medidas de vigilancia y reportar cualquier caso sospechoso.

¿Qué contiene el kit de recolección?

* Instructivo de uso.

* Negasunt, medicamento para aplicar en la herida.

* Pinzas para la recolección de muestras.

* Tubo de ensayo con alcohol para conservar el espécimen y enviarlo a análisis.