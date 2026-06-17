Mónica Magaña impulsa activación física y consumo local en colonias de Zapopan

Con el objetivo de fomentar estilos de vida saludables y fortalecer la economía local, la diputada local Mónica Magaña puso en marcha una ruta de actividades comunitarias en distintas colonias de su distrito, comenzando en Loma Bonita Ejidal.

La primera jornada se llevó a cabo en el Módulo Vecinal de esa colonia, donde niñas, niños, jóvenes y personas adultas participaron en diversas dinámicas deportivas y recreativas. Entre las actividades destacaron cascaritas de fútbol, tiros a gol, carreras de obstáculos y ejercicios de activación física, con el propósito de incentivar el movimiento y el aprovechamiento de los espacios públicos.

La legisladora explicó que esta iniciativa busca dar continuidad a las propuestas que ha impulsado en el Congreso para fortalecer la práctica deportiva y la activación física en los municipios, así como promover el consumo de productos y servicios locales. “Está comprobado lo poderoso e importante que es la actividad física para una vida saludable”, señaló.

Magaña también ha planteado que los municipios cuenten, de acuerdo con sus capacidades presupuestales y administrativas, con espacios públicos seguros, accesibles y equipados para la práctica deportiva, incluyendo canchas, áreas de calistenia, pistas de atletismo y zonas verdes adecuadas para la convivencia y el ejercicio.

La diputada destacó la necesidad de reforzar este tipo de acciones ante los desafíos de salud pública que enfrenta la entidad. De acuerdo con el estudio Obesidad infantil en Jalisco, realizado por el Gobierno estatal en 2024, más del 88 por ciento de niñas, niños y adolescentes consumen diariamente alimentos no recomendables, mientras que solo el 12 por ciento se considera físicamente activo.

Además de las actividades deportivas, durante la jornada se promovió el consumo local mediante acciones comunitarias encaminadas a respaldar a comerciantes, emprendedores y negocios de barrio. La legisladora subrayó que apoyar a estos establecimientos contribuye al bienestar de las colonias al fortalecer la economía de proximidad.

“Estamos buscando que precisamente estos comercios locales, el arte local y las artesanías propias estén hoy a la cabeza de lo que se esté consumiendo”, afirmó.

La ruta de activación física continuará en distintas colonias de Zapopan, con actividades enfocadas en la salud, el deporte, la recuperación de espacios públicos y el impulso a la economía local.