Quienes vendían en el parque Rojo, piden apoyo para que el público conozca su nueva ubicación en Mezquitán

En los comercios hay una gran variedad de artículos, desde juguetes infantiles, ropa nueva y usada, hasta postres gourmet.

Quienes fueron obligados a dejar el tianguis sabatino en el parque Rojo o parque Revolución, le han batallado para tener buenas ventas en sitios como el tianguis de Mezquitán, a donde fueron reubicados por el Gobierno de Guadalajara.

Mirza Valadez, comerciante de ropa, explicó que insistieron para regresar al parque Rojo, pero el espacio les fue negado tras su remodelación. Sin embargo, ahora piden el respaldo del Ayuntamiento tapatío para tener una mayor difusión y contar con un ingreso más digno para sostener a sus familias, en su nueva sede, afuera del mercado de las flores, en Federalismo y José María Vigil.

En el Mezquitianguis, una comunidad de bazares independientes, hay alrededor de 60 comerciantes que venden artículos diversos, desde juguetes infantiles, ropa nueva y usada, postres gourmet y juegos de mesa, hasta artículos para fumadores y artículos para el hogar.

Mirza Valadez le pidió a la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, que no abandone a quienes fueron desplazados del parque Rojo.

“Que nos voltee a ver, que nos de chanza de trabajar en un lugar en donde sí podamos tener un ingreso digno, porque sí bien el espacio…la verdad el espacio es muy bonito, es muy bueno, pero no da los frutos económicos que nosotros necesitamos y no tenemos desafortunadamente la afluencia de gente que necesitamos para llegar a cubrir las necesidades básicas, de cada uno de nosotros”, dijo.

Elizabeth Flores, vende artículos para fumadores y accesorios para caballeros. Ella relató que la diferencia en ventas entre el parque Rojo y la explanada del mercado Mezquitán es abismal. Por ello, necesitan tener mayor difusión de parte del Gobierno de Guadalajara.

“Sinceramente amo este espacio porque al fin y al cabo es donde creció mi familia, es mi barrio, pero siento que ha sido muy hostil el trato que nos han dado desde las autoridades, como incluso algunas personas al principio que nos cambiamos de espacio, pero lo que creo es que hay mucho potencial, solamente de verdad sí nos sentimos muy abandonadas. No se ha dado la difusión que se prometió, gestionamos espacios para propuestas artísticas, ha habido mucha intención de hacer cosas por parte de nosotros como comerciantes”, dijo.

Por lo pronto, el sábado 25 de abril, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, los comerciantes del tianguis sabatino de Mezquitán organizaron un festival infantil, para que acudan familias a participar en actividades lúdicas para los pequeños.