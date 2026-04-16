Seis escuelas y viviendas de seis colonias, están sin agua

El agua llega en ocasiones por lapsos de una hora, pero llega contaminada.

Desde el lunes de esta semana, en varias colonias del oriente de Guadalajara, no hay servicio de agua potable, ni en las viviendas, ni en las escuelas.

Vecinos de Oblatos, Santa Rosa, Santa Cecilia, San Onofre, Guadalajara Oriente y San Vicente, se quejaron de que no tienen agua en sus casas.

La mañana de este jueves, en la primaria José Clemente Orozco, las autoridades del plantel de plano les enviaron un aviso a los padres de familia sobre el problema de la falta de agua y les advirtieron que la decisión de enviar a sus hijos a clases, era voluntad de cada familia, sobre todo por el tema del uso de los sanitarios, expresó Haide Valadez, madre de familia de la escuela Clemente Orozco.

“Aquí nos están avisando en la primaria que no hay agua desde el lunes. Han estado haciendo uso de los aljibes, pero aparte de que es riesgoso, los niños no cuentan con la suficiente agua para el aseo, para los baños simplemente. Ya comentó la directora que solicitaron pipas, pero no han llegado”, expresó.

La Primaria Clemente Orozco se localiza en la calle Rondalla 1540 y junto hay otra primaria (Aurelia Guevara) y dos planteles de preescolar: Rosario Castellanos y José Martí, donde tampoco hay agua potable.

A una cuadra de los centros escolares están dos secundarias, con problemas de agua: las secundarias Jalisco 6 Mixta y 9 Mixta.

La escasez del servicio de agua también se sufre en los hogares, explicó Haide Valadez, quien señaló que apenas tienen el servicio por lapsos cortos, pero el agua les llega turbia.

“En la zona, en las colonias Santa Rosa, Santa Cecilia, San Onofre, no hay agua. Hay muy poquita. Nos dan como una hora al día. Yo alcancé a juntar un balde, pero el agua está inusable, es agua café, contaminada. Entonces, esa es la situación que estamos viviendo en la zona oriente de Guadalajara”, indicó.

En las escuelas primarias, a los padres de familia se les dio la opción de no llevar a sus hijos, hasta en tanto, no se regularice el servicio de agua por parte del SIAPA, a quienes les piden que por lo menos les envíen pipas.