Proponen tipificar el reclutamiento forzado de menores

La diputada local Mónica Magaña presentó en el Congreso de Jalisco una iniciativa para tipificar como delito el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, con sanciones que podrían alcanzar hasta 15 años de prisión.

La propuesta también considera agravantes cuando las víctimas se encuentren en situación de vulnerabilidad o cuando el delito sea cometido por familiares o servidores públicos.

Durante la exposición, la legisladora explicó que este fenómeno suele iniciar mediante estrategias de engaño, como falsas ofertas laborales o contactos a través de redes sociales, lo que hace necesario intervenir desde las primeras fases de captación.

En este sentido, subrayó que la iniciativa busca no solo castigar con mayor severidad estas conductas, sino también visibilizar el problema, prevenir su expansión y brindar atención integral a las víctimas.

De acuerdo con datos de UNICEF, actualmente cerca de 30 mil menores forman parte de grupos delictivos y hasta 250 mil se encuentran en riesgo de ser reclutados.

Ante este panorama, Magaña enfatizó la urgencia de fortalecer acciones preventivas desde el origen del delito, al señalar que el proceso de captación constituye el primer paso en esta dinámica. La iniciativa ya fue turnada a comisiones para su análisis y discusión en el Congreso estatal.