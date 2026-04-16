Pide Chema Martínez comparecencia por despido de comandante de Bomberos

El regidor de Morena en Guadalajara, José María “Chema” Martínez, presentó una iniciativa para citar a comparecer a la titular de la Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos, tras el presunto despido del comandante Francisco Castellanos Villalobos.

La propuesta, planteada como acuerdo económico con dispensa de trámite, solicita un informe detallado sobre las razones de la salida del elemento, así como sobre la integración de plazas y condiciones laborales dentro de la corporación.

Señala que el caso generó reacciones a nivel nacional. El Colegio Nacional de Bomberos manifestó su inconformidad, al considerar que podría tratarse de una vulneración de derechos laborales y una afectación a la institución en Guadalajara.

En tribuna, el regidor destacó la trayectoria del comandante, con más de 26 años de servicio en la corporación, cuestionó su posible destitución y advirtió que el caso podría reflejar injerencias políticas en la corporación.

“Él a lo largo de 26 años no sólo ha logrado una trayectoria muy destacada en beneficio de la ciudad, sino también lo ha distinguido por su generosidad con sus compañeros en el heroico Cuerpo de Bomberos y lo están queriendo destituir de su cargo. A quien ha dado la vida, por muchas de las familias tapatías (…) hoy la politiquería está alcanzando a la institución y la está contaminando”, sentencia.

Además, señaló condiciones operativas y laborales del cuerpo de bomberos, al afirmar que no han tenido incrementos salariales y enfrentan limitaciones en equipamiento para atender emergencias.

La iniciativa plantea que, además de la comparecencia, se cite a la Dirección Jurídica del Ayuntamiento para analizar el caso y que posteriormente se presenten conclusiones al Pleno, incluyendo posibles acciones para regularizar la situación laboral del comandante.