Legisladores y autoridades ambientales harán visita a cuatro basureros metropolitanos

Alondra Fausto, diputada presidenta de la Comisión de Gestión Metropolitana del Congreso.

Para dar seguimiento al tema de la remediación de los basureros de Laureles y Matatlán, en Tonalá, que operó la empresa Caabsa Eagle por varios años, la cual trabaja para restaurar esos sitios, con la supervisión de la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente (Proepa), los diputados que integran la Comisión de Gestión Metropolitana del Congreso realizarán una visita a ambos basureros metropolitanos.

La diputada del PRI, Alondra Fausto de León, presidenta de la Comisión de Gestión Metropolitana, informó que el recorrido por Matatlán y Laureles, lo harán en forma conjunta con el titular de la Proepa, Iker Frangie Martínez Gallardo y probablemente pueda acudir la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Paola Bauche.

Se harán también visitas a los tiraderos de basura situados en Tlajomulco y en Tala. Éste último está clausurado, al situarse en la zona de amortiguamiento del bosque La Primavera. Sin embargo, colectivos de Tala denunciaron que sigue trabajando, al parecer con un amparo.

A los recorridos se va a convocar a colectivos de defensa del medio ambiente en cada uno de los basureros.

“En este caso la diputada Mariana Casillas es la que nos está ayudando a agendar con la sociedad civil y poder coordinar con nuestros otros compañeros de la Comisión Metropolitana, para asistir a las comunidades y también a los funcionarios, para empatar las agendas de todos: de las personas, de los funcionarios y de los legisladores. También nos iban a ayudar a tratar d gestionar esta reunión para invitar a la Profepa, a comparecer”, explicó Alondra Fausto.

Alondra Fausto se reunió con la presidenta de la Comisión de Asuntos Metropolitanos de la Cámara de Diputados, para gestionar que del presupuesto federal se asignen recursos a las zonas metropolitanas, entre ellas la de Guadalajara, para atender el problema del destino final de los residuos.

El tema debe tener la atención federal, ya que los residuos son un problema en varias áreas metropolitanas del país, dijo la legisladora.

“Platicando con ella, precisamente tocamos estos puntos, en el que yo propuse se hiciera una mesa con todos los presidentes de las comisiones de Gestión Metropolitana de toda la república, para que no fuera un tema político de colores, sino de necesidades tangibles de todas las zonas metropolitanas de todo el país, porque cada que viene un tema de solicitud de recursos, a Morena no le interesa, lo evita o simple y sencillamente lo archiva. Entonces, atendiendo esto, con todas las necesidades que hay en la república, con gobiernos de todos los colores, ven que no es un tema político, sino una necesidad urgente que atender”, precisó la legisladora.

En los siguientes días, se definirán las fechas de las visitas a los cuatro basureros en Tonalá, Tlajomulco y Tala.