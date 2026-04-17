Tlaquepaque celebrará el Día del Niño con carrera pedestre infantil gratuita

En el marco del Mes del Niño, el Gobierno de San Pedro Tlaquepaque, a través del Consejo Municipal del Deporte (COMUDE), realizará un serial de carreras infantiles gratuitas en distintos puntos del municipio, con el objetivo de fomentar la activación física y la convivencia familiar.

La primera carrera se llevará a cabo el próximo 24 de abril en la Unidad Deportiva El Palmar, ubicada en la colonia Parques del Palmar, a partir de las 09:00 horas y con cupo limitado a 500 participantes.

El director general de COMUDE, José David Ruvalcaba Carrillo, informó que la actividad estará dirigida a niñas y niños de entre 1 y 15 años, quienes podrán disfrutar de una jornada llena de deporte, diversión y sorpresas. Además de la carrera, habrá rallys recreativos, activaciones y regalos proporcionados por patrocinadores.

Las y los participantes correrán distancias de entre 10 y 800 metros, dependiendo de su edad. La inscripción incluye medalla, fruta e hidratación durante el evento.

Las inscripciones permanecen abiertas y pueden realizarse en línea a través del sitio web oficial del serial de carreras.

Asimismo, COMUDE adelantó que las siguientes fechas del serial infantil serán el 16 de agosto en la Unidad Álvarez del Castillo; el 25 de octubre en la Delegación Tateposco; y el 22 de noviembre con la segunda edición de “Calaveritas”, en el Jardín de la Pila Seca.

Por otra parte, con motivo del 18 aniversario de la Vía RecreActiva, el domingo 19 de abril se llevará a cabo una preventa especial del Serial de Carreras Tlaquepaque 2026, de 09:00 a 14:00 horas en el Jardín de la Pila Seca. El paquete incluirá las carreras Las Crucitas, Medio Maratón y Las Antorchas, con un costo de 900 pesos.